BDO prikt gaten in aanbestedingsbeleid hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) moet de interne controle op inkoop en aanbesteding verbeteren, concludeert BDO in een onderzoeksrapport. Het ging in 2020 zes keer in de fout bij een aanbestedingsprocedure.

Het HHNK, het waterschap voor Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, had BDO gevraagd om te onderzoeken of het inkoop- en aanbestedingsbeleid in orde was. Het kantoor bekeek daarom over het boekjaar 2020 in totaal 87 verstrekte opdrachten, waarmee in totaal € 94 miljoen gemoeid was. Het hoogheemraadschap verwachtte geen gekke dingen, maar BDO ontdekte dat het toch zes keer was misgegaan.

Partijen vielen buiten de boot

In die gevallen, waar contracten van totaal € 322.000 per jaar mee gemoeid waren, heeft het waterschap een enkelvoudige in plaats van een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure gevolgd. Daardoor zijn partijen buiten de boot gevallen die ook een kans hadden gemaakt op de opdracht. HHNK moet daarom aanpassingen doen die herhaling in de toekomst voorkomen. BDO stelt volgens het Noordhollands Dagblad onder meer vast dat bij inkopen uit de steekproef vooraf geen duidelijke raming vastlag om op terug te kunnen grijpen, het overkoepelend beeld van uitgezette opdrachten ontbreekt en de inkoopverantwoordelijkheid bij te veel verschillende mensen ligt.

Aanbestedingen door gemeenten leveren regelmatig twistpunten op. Zo kreeg de gemeente Breda onlangs nog een waarschuwing van controlerend accountant PwC omdat het aanbestedingsbeleid nog steeds rammelt. In 2020 werd voor € 13 miljoen verkeerd aanbesteed.

Bron: Noordhollands Dagblad