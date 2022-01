Kreston sponsort leerstoel MKB Accountancy Nyenrode

Kreston Netherlands en Nyenrode Business Universiteit gaan een sponsorsamenwerking aan door middel van de leerstoel “Kreston Netherlands MKB Accountancy”. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Niels van Nieuw Amerongen RA, die wetenschappelijk onderzoek zal doen naar onder meer het spanningsveld tussen toegevoegde waarde en onafhankelijkheid en objectiviteit van MKB accountants.

De leerstoel valt binnen Nyenrode onder het Center Accounting Auditing & Control. Onderwerp van onderzoek is het verkennen van de condities waaronder een goede accountant-cliënt relatie kan bijdragen aan de ervaren toegevoegde waarde en aan de gerealiseerde kwaliteit van de controle. Daarnaast richt het onderzoek en onderwijs zich ook op de ontwikkelingen rondom de internationale (concept) Controlestandaard voor de controle van minder complexe organisaties.

MKB domein

Prof. dr. Niels van Nieuw Amerongen RA (foto boven) is verheugd over de samenwerking: “Wij doen op Nyenrode sinds 2019 onderzoek naar de toegevoegde waarde die MKB ondernemingen van hun accountant verwachten. Het MKB is een domein dat van grote betekenis is voor de wereldeconomie. Het merendeel van de accountantscontroles vindt ook plaats binnen het MKB. We zien dat ook terug in het aandeel van onze studenten op Nyenrode dat werkzaam is bij kleinere en middelgrote accountantskantoren. Mede dankzij de Kreston Netherlands MKB Accountancy leerstoel kunnen we via onderzoek het wetenschappelijk onderwijs op dit domein verder verrijken.”

Prof. Dr. Barbara Majoor RA, Vice-rector op Nyenrode Business Universiteit: “Het accountantsvak is volop in beweging en wij spelen met ons onderwijs en onderzoek hier voortdurend op in. Verbinding met de praktijk is daarin onmisbaar. Deze leerstoel en de samenwerking met Kreston Netherlands is een waardevolle aanvulling.”

Arbeidsmarkt

Bestuursvoorzitter Gooitzen Boonstra RA van Kreston Netherlands benadrukt het belang van aandacht voor het MKB segment: “Hoge kwaliteit van accountants en assistent-accountants is in deze snel veranderende wereld essentieel. Ook is de maatschappelijke rol van accountants sterk toegenomen. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt staan we voor een uitdaging. Mede door de samenwerking met Nyenrode op deze leerstoel gaan we deze uitdaging vol vertrouwen aan en kunnen wij onze rol blijvend en kwalitatief hoogstaand vervullen.”

Juanita Cid RA, medebestuurslid van Kreston Netherlands is verheugd over de nieuwe leerstoel: “We hechten grote waarde aan continue ontwikkeling van onze mensen. Met de leerstoel sturen we op nog meer synergie tussen de MKB kantoren zodat we nog beter worden. Deze samenwerking geeft hier een extra impuls aan, waar zowel onze collega’s als onze cliënten baat bij hebben.”