Coronavaccinatie op de werkvloer: vrije keuze of verplichting?

Bij werkgevers bestaat nog veel onduidelijkheid over de regels rondom een coronavaccinatie. Wat mogen en kunnen werkgevers vragen van een medewerker als het gaat om een coronavaccinatie? In dit artikel van Sazas leest u 8 belangrijke vragen en antwoorden waarmee u uw klanten kunt helpen.

#1 | Mag een werkgever een medewerker verplichten om zich te laten vaccineren?

Nee, een vaccinatie is vrijwillig. In de Grondwet staat dat iedere burger recht heeft om zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. De keuzevrijheid voor het wel of niet nemen van een vaccinatie hoort daar ook bij.

#2 | Mag een werkgever vragen naar een vaccinatie(bewijs)?

De werkgever mag aan medewerkers volgens de Rijksoverheid wel vragen of ze gevaccineerd zijn. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn (lees hierover op Rijksoverheid.nl). De medewerker hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven. De werkgever mag de vaccinatiestatus (dus of je wel of niet gevaccineerd bent) bij individuele medewerkers op geen enkele wijze vastleggen.

#3 | Mag een bedrijfsarts naar een coronavaccinatie vragen?

Ja, een bedrijfsarts mag wel vragen of een medewerker gevaccineerd is, maar alleen als daar een goede reden voor is. Een medewerker mag daarna zelf beslissen of hij of zij deze vraag beantwoordt. De bedrijfsarts mag deze informatie niet met de werkgever delen. De bedrijfsarts heeft namelijk een beroepsgeheim. Wel mag de bedrijfsarts een algemeen beeld schetsen van het aantal gevaccineerde medewerkers.

#4 | Mag een werkgever iemand die niet gevaccineerd is ander werk of een andere werkplek aanbieden?

Het is wel mogelijk dat de werkgever een medewerker die niet is gevaccineerd, of die dit niet wil vertellen, een aangepaste werk(plek) biedt. Dit kan alleen als er passende alternatieven mogelijk zijn en de werkgever een redelijk voorstel doet. Lees verder op Rijksoverheid.nl.

#5 | Moet een werkgever het loon doorbetalen als iemand zonder vaccinatie corona heeft opgelopen?

Ja, medewerkers hebben altijd recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Dat geldt ook als iemand een coronabesmetting oploopt na het weigeren van een vaccin. Wie zich niet laat vaccineren, doet dit namelijk niet met de bedoeling om ziek te worden. Loon stopzetten mag alleen als er sprake is van opzet of grove schuld.

#6 | Kan een werkgever een sollicitant verplichten om zich te laten vaccineren?

Nee, een werkgever mag een sollicitant niet verplichten zich te laten vaccineren. Ook mogen er geen vragen worden gesteld over de gezondheid of het ziekteverzuim bij eerdere werkgevers. Een sollicitant hoeft ook niet uit zichzelf te melden dat hij of zij een bepaalde aandoening heeft. Een voorwaarde is wel dat dit een goede uitvoering van de functie niet in de weg staat.

#7 | Zijn er nog verschillen per branche?

Een werkgever mag nooit een vaccinatie verplichten, ook niet in bijvoorbeeld de zorgsector of bij andere contactberoepen. Een verplichte vaccinatie is namelijk in strijd met het grondrecht van de medewerker op de onaantastbaarheid van het lichaam.

#8 | Hoe kunnen werkgevers voor zoveel mogelijk veiligheid op het werk zorgen?

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving; dit valt onder de zorgplicht. In sommige beroepen, bijvoorbeeld het werken met kwetsbare patiënten, kan het niet nemen van een coronavaccinatie zorgen voor een onveilige werkomgeving. Dit is in feite een tegenstrijdigheid in de wetgeving. De verwachting is dan ook dat hierover nog rechtszaken zullen volgen die meer duidelijkheid gaan geven.

Voor werkgevers is het belangrijk om in ieder geval een helder coronabeleid te voeren. Hierin maken ze duidelijk welke coronamaatregelen er gelden op het werk. Dit voorkomt onduidelijkheid. Ook met elkaar in gesprek blijven en begrip tonen voor elkaars standpunt, helpen bij het zorgen voor een veilige werkomgeving.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas