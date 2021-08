Leaseplan eist vaccinatie van medewerkers

Voor Leaseplan heeft de coronacrisis niets veranderd in de visie op werken: het bedrijf verwacht zodra dat weer kan iedereen fulltime op kantoor én volledig gevaccineerd. Hoewel het leasebedrijf vaccinatie eist, wordt er niet op gecontroleerd.

Leaseplan is volgens het FD het eerste Nederlandse bedrijf dat een coronavaccinatie verplicht stelt voor het personeel, dat niet de keuze heeft om (deels) thuis te werken. ‘Het nieuwe normaal is terug naar normaal’, is het motto. Volgens juridisch dienstverlener DAS is het de vraag of de werkwijze van het leasebedrijf is toegestaan, omdat het medewerkers in gewetensnood kan brengen. In Nederland is een vaccinatieplicht voor werknemers verboden, ook indirect.

Het FD sprak ook een universitair docent staatsrecht die denkt dat het van de bedrijfstak afhangt of een rechter een vaccinatieplicht zal goedkeuren. Zo zal dat in de zorg eerder gebeuren dan op een kantoor. Bij Leaseplan, wereldwijd goed voor 8.000 medewerkers, werken in Nederland ongeveer duizend mensen.

Vakbond FNV is duidelijk: de vaccinatieplicht schendt het recht op privacy en de lichamelijke integriteit. ‘Als een democratisch gekozen regering met instemming van de Kamer kiest voor een vaccinatieplicht, dan is dit één ding. Maar als een werkgever het recht neemt om werknemers te verplichten, is dat van een verwerpelijke orde.’ De bond vindt dat werkgevers steeds meer de randen opzoeken. Netflix, dat het Europese hoofdkantoor ook fiscaal strategisch in ons land heeft neergezet, eist ook vaccinatie van werknemers.

Bron: FD