Belastingdienst benoemt aandachtspunten voor btw-aangifte 4e kwartaal 2021

Maandag 31 januari is de deadline voor de btw-aangifte en -betaling over het vierde kwartaal van 2021. Deze btw-aangifte is anders dan normaal. Zo is het de laatste keer dat ondernemers hun aangifte kunnen doen via het oude ondernemersportaal (Digitaal aangeven ondernemers). Daarna moeten alle ondernemers overstappen naar één van de andere manieren van aangifte doen. De Belastingdienst zet deze en andere aandachtspunten voor de btw-aangifte over het vierde kwartaal op een rij.

“Bij de laatste btw-aangifte van het jaar komt altijd net iets meer kijken, omdat je het btw-jaar afsluit”, legt startersvoorlichter Belastingdienst Ferry Hoogerheijde uit. “Zo moet je btw betalen bij privégebruik van een auto van de zaak. Of je mag btw aftrekken bij zakelijk gebruik van een privéauto. Vanwege corona en de definitieve sluiting van het oude ondernemersportaal zijn er dit jaar extra aandachtspunten voor ondernemers.”

Vijf aandachtspunten voor de btw-aangifte over het vierde kwartaal

Zorg dat je aangifte én betaling uiterlijk 31 januari binnen zijn bij de Belastingdienst. Heb je al bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan hoef je alleen aangifte te doen. Wil je bijzonder uitstel aanvragen? Kijk dan op: belastingdienst.nl/bijzonderuitstel. Let op: doe ook aangifte als je geen omzet hebt gedraaid. Geef dan aan dat je niets hebt aan te geven. Kijk of je correcties moet doorgeven voor een eerdere aangifte. Je kunt er bij je jaarafsluiting achter komen dat je bijvoorbeeld bij één van je eerdere aangiftes een factuur bent vergeten. Correcties onder de 1000 euro mag je meenemen in deze aangifte. Correcties boven de 1000 euro geef je door via het ‘suppletieformulier omzetbelasting’ in Mijn Belastingdienst Zakelijk of jouw administratiesoftware. Gebruik je jouw auto zowel zakelijk als privé? Met deze rekenhulp bereken je eenvoudig hoeveel btw je moet betalen of aftrekken en zie je hoe en waar je de btw moet invullen in je btw-aangifte. Maak je per 1 januari 2022 gebruik van de kleineondernemersregeling? Vergeet dan niet aangifte te doen over het vierde kwartaal van 2021. Toen was je nog niet vrijgesteld van btw en bracht je nog gewoon btw in rekening bij je klanten. Nog niet overgestapt naar één van de nieuwe manieren van aangifte doen? Na 31 januari is het oude ondernemersportaal (Digitaal aangeven ondernemers) niet meer beschikbaar. Daarna kun je alleen nog aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, administratiesoftware of een fiscaal dienstverlener. Kijk wat het beste bij jou past. En stap snel over, zodat jij je volgende btw-aangifte weer op tijd kunt doen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/overstappen.

Meer weten?

Ga voor meer informatie over de btw of manieren van aangifte doen naar belastingdienst.nl/ondernemers.