Een hechte relatie met de klant

MRW heeft een duidelijke visie: Het ontzorgen en adviseren van ondernemers. MRW wil klanten financieel gericht adviseren, door het creëren van een hechte relatie. Ieder jaar weer zijn ze bezig om te kijken wat ze nog meer kunnen doen om hun visie vast te houden. Van Velzen, ICT-adviseur binnen MRW: ‘Een persoonlijke en langdurige relatie met onze klanten. Dat vinden wij belangrijk. Door een hechte klantrelatie, kun je de ondernemer veel gerichter adviseren. Je weet wie de ondernemer is en wat er gebeurt binnen zijn bedrijf.’

Zo bereiken ze hun visie

Bas vertelt dat drie pijlers belangrijk zijn om hun visie na te streven:

IT-management. ‘Als ICT-adviseur is het mijn verantwoordelijkheid om het werk van collega’s makkelijker, leuker en foutlozer te maken. Hiermee besparen we tijd, zodat de relatiebeheerder meer ruimte heeft om er voor de klant en zijn of haar bedrijf te zijn.’ Een unieke personeelsaanpak. ‘Binnen onze organisatie heeft iedere medewerker de mogelijkheid om onze klanten te adviseren en door te groeien. Er zijn bij ons geen hokjes of strikte functiescheidingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat medewerkers hierdoor kunnen doen waar ze goed in zijn én waar ze energie van krijgen. Online samenwerken met de klant. ‘Voor veel van onze klanten werken wij de administratie wekelijks bij. Dit is mogelijk door een goede online samenwerking. De software van DizzyData versterkt deze samenwerking. De klant levert via een persoonlijk e-mailadres facturen aan bij MRW en DizzyData verwerkt de gegevens automatisch.’

IT-veranderingen in 2021

Het afgelopen jaar heeft MRW een hoop veranderd op IT-gebied. Met als doel zo efficiënt mogelijk werken om meer tijd vrij te houden voor de klant. Van Velzen deelt 3 belangrijke transities.

Het nieuwe werken. ‘In 2021 hebben we al onze desktop pc’s en thin clients vervangen door laptops. Voor het beheer van de laptops maken we gebruik van Microsoft Endpoint Manager. Werkt een laptop niet meer naar behoren? Dan is deze nu eenvoudig te vervangen. De endpoint managementsoftware zorgt ervoor dat de installatie van de laptop automatisch verloopt. Door deze verandering werkt iedere medewerker nu locatie-onafhankelijk en is het beheer een stuk eenvoudiger geworden.’

Nieuw CRM-systeem. Het oude CRM-systeem hield verdere automatisering tegen. Om die reden heeft MRW in 2021 de transitie gemaakt naar een webbased CRM systeem. Bas: ‘Webbased software koppel je makkelijk aan elkaar. We werken nu met Kantoor Gemak, dat is gebaseerd op Microsoft Dynamics365. Met behulp van Microsoft Power Automate hebben we het CRM-systeem gekoppeld aan andere cloudsoftware. Power Automate maakt het mogelijk om processen vergaand te automatiseren en ook applicaties van derden te koppelen, waaronder boekhoudpakketten en salarissoftware.

Cloud-Based boekhoudsoftware. Sinds 2018 werkt het kantoor met Exact Online en in 2021 was de transitie volledig volbracht. ‘Eerst werkten we met een on-premise boekhoudprogramma in een Citrix-omgeving. Omdat automatisering voor ons belangrijk is, zijn we in 2018 begonnen met de transitie naar Exact Online. De laatste klant is in 2021 ook overgezet op Exact Online.’

Verder innoveren in 2022

MRW blijft innoveren. ‘Automatiseren, standaardiseren het is een continu proces’, zegt van Velzen. Zo zijn ze inmiddels gestart met RGS (Referentie GrootboekSchema). ‘Wij hadden alle grootboekrekeningen gestandaardiseerd, behalve de uitzonderingen. RGS pakt ook deze uitzonderingen aan.’ Met RGS bereikt het kantoor in 2022 dat alle administraties eenvoudig te koppelen zijn met rapportage- en dashboardsystemen.

Een gouden tip voor 2022

Van Velzen, die nu ICT-adviseur is, heeft ook zelf als assistent-accountant gewerkt. Hij weet als geen ander dat vergaande automatisering belangrijk is om een toekomstbestendig kantoor neer te zetten. Alleen een wirwar aan oplossingen en mogelijkheden, maakt het soms lastig om de beste software te kiezen. Zijn tip? ‘Zoek contact met andere accountantskantoren en ga met ze in gesprek over actuele thema’s. Welke tools gebruiken zij? Hoe werken die tools voor hen? Welke thema’s gaan zij in het nieuwe jaar beetpakken? Van elkaar leer je en het geeft vertrouwen dat je als kantoor op de goede weg zit. Wees ook niet bang om informatie te delen met andere kantoren. Je krijgt er juist een hoop voor terug.’

Kortom, zijn advies luidt: ‘Ga in gesprek met anderen kantoren over welke thema’s zij dit jaar beetpakken.’ Wil je graag wat inspiratie opdoen? In onze bundel: De 5 best gelezen accountancyblogs van 2021, ontdek je welke thema’s het best bekeken en gelezen zijn door accountants.