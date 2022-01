Ondernemer verdacht van BTW-fraude na melding fiscus over valse bankafschriften

De FIOD heeft woensdag een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige ondernemer is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Signaal Belastingdienst

Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na een signaal van de Belastingdienst. De 42-jarige verdachte heeft twee bedrijven, waarvoor hij over drie kwartalen in 2021 ruim 940.000 euro omzetbelasting heeft teruggevraagd. Ter onderbouwing van de aangiften heeft hij vermoedelijk valse bankafschriften aan de Belastingdienst overlegd. Doordat de Belastingdienst snel gemeld heeft kon de FIOD direct optreden om verder frauderen tegen te gaan.

De man is voor verhoor overgebracht naar Breda. Tijdens de doorzoekingen is fysieke en digitale administratie in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.