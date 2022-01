Van Rij machteloos bij VIES-storingen

Afgelopen december beklaagde het Register Belastingadviseurs (RB) zich over storingen op de VIES-website. Hier kunnen ondernemers het btw-nummer van klanten in EU-landen controleren. Staatssecretaris Van Rij laat weten dat hij weinig aan de storingen kan doen.

VIES-systeem

Het Europese systeem VIES (VAT Information Exchange System) is een online zoekmachine die rechtstreeks de databases van de lidstaten doorzoekt. Het systeem is in handen van en werkt onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de juistheid en beschikbaarheid van de nationale database met btw-nummers. Met behulp van dit systeem kunnen ondernemers het btw-nummer van hun afnemers elders in de EU controleren. Dat is van belang om zonder Nederlandse btw aan die afnemers te kunnen factureren.

Storingen

Soms werkt het VIES-systeem tijdelijk niet. De VIES-site vermeldt: “Soms is het systeem tijdelijk niet beschikbaar omdat er een back-up moet worden gemaakt van de nationale databases. De Commissie dringt er bij de EU-landen op aan om deze periode zo kort mogelijk te houden. Krijgt u in verband hiermee een foutmelding, wacht dan gewoon een paar minuten of probeer het nog eens op een ander tijdstip.” Verder heeft de Europese Commissie op deze site per lidstaat een overzicht opgenomen van tijden waarop het op de site extra druk is.

Belastingdienst

Omdat het VIES-systeem onder beheer van de Europese Commissie functioneert, heeft de Nederlandse Belastingdienst geen invloed op de werking ervan. De Belastingtelefoon geeft bij vragen over storingen het antwoord dat de VIES-internetsite niet van de Belastingdienst is en adviseert om het op een later tijdstip nog eens te proberen. De Belastingdienst heeft geen inzicht in de frequentie en duur van de storingen en kan daar dus geen informatie over verstrekken. Op nationaal niveau kunnen de fiscale autoriteiten van een lidstaat enkel de btw-nummers van de aldaar geregistreerde ondernemers controleren. De Nederlandse Belastingdienst kan bij storingen in het VIES-systeem Nederlandse ondernemers daarom niet behulpzaam zijn bij het controleren van btw-nummers van buitenlandse afnemers.

Mogelijk extra informatie

Begin 2022 zal de Belastingdienst bezien of op de eigen website een verduidelijking kan worden aangebracht ten aanzien van het beheer en de werking van de VIES-site. De Belastingdienst gaat verder intern na of de klachten hierover vaker voorkomen en zal dat indien nodig onder de aandacht van de Europese Commissie brengen.

Download hier de antwoorden van staatssecretaris Van Rij.