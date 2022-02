‘Hausse aan privacyclaims op komst’

Vanwege de lage claimdrempel in ons land zullen er de komende tijd veel rechtszaken worden gevoerd over privacyschendingen, voorspelt het FD.

Een van de redenen dat Nederland vaker het strijdtoneel zal worden voor massaclaims tegen privacyschendingen, is een recente uitspraak van een Britse rechter. Die maakt het moeilijker om in het Verenigd Koninkrijk zo’n zaak te beginnen, zodat partijen naar Nederland gaan uitwijken, is de verwachting. Een van die partijen is de Oostenrijkse veelclaimer Max Schrems. Hij heeft de handen ineengeslagen met de Nederlandse belangenorganisatie Privacy First. Zij zouden een of meerdere partijen aan gaan spreken op hun bescherming van persoonsgegevens.

Al lopende zaken

En er zijn al aardig wat privacyzaken die spelen, aldus het dagblad. De onder jongeren populaire app TikTok heeft twee collectieve aanklachten aan de broek en de Consumentenbond is een zaak begonnen tegen Facebook. Daarnaast zijn er zaken tegen techbedrijven Oracle en Salesforce en tegen de GGD – vanwege het datalek rond coronatests. Meestal draait het om het ongeoorloofd verzamelen en doorverkopen van persoonsgegevens. Soms krijgen consumenten daarvoor van de rechter een vergoeding tot € 500 per persoon.

Massaclaims zijn aan de overkant van de Noordzee een stuk moeilijker geworden sinds de hoogste rechter daar een streep zette door een zaak tegen Google namens miljoenen iPhone-gebruikers. Die hadden zich nog niet gemeld en dat vond de rechter te ver gaan. In Nederland is het makkelijker om zo’n zaak aan te spannen, mits er Nederlanders bij betrokken zijn.

Bron: FD