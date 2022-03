Alles over een eindejaarsuitkering of 13e maand

Binnen veel sectoren is het gebruikelijk om een eindejaarsuitkering te geven of een 13e maand toe te kennen. Als je meer medewerkers in dienst hebt die op een verschillend moment in het jaar in dienst zijn gekomen, kan de berekening over de hoogte van deze uitkering ingewikkeld zijn. Een reden waarom veel bedrijven de salarisadministratie uitbesteden of overwegen dit te doen. Dat neemt niet weg dat het goed is om regels rond een eindejaarsuitkering te weten.

Eindejaarsuitkering of 13e maand?

Afhankelijk van de CAO waarin de afspraken over de vergoeding aan het eind van het jaar zijn gemaakt, is er dus een verschil tussen de eindejaarsuitkering of de 13e maand. De 13e maand is het eenvoudigste om te begrijpen. De medewerker krijgt een extra maand bruto salaris. Deze extra maand wordt niet meegeteld bij het vakantiegeld en telt ook niet mee voor het pensioen. Bij een eindejaarsuitkering gaat het om een percentage van het jaarsalaris. Misschien kan je deze vorm nog het beste vergelijken met het vakantiegeld.

Hoogte van de uitkering

Hoe hoog de uitkering voor de werknemer is, kan je dus niet op voorhand zeggen. Afhankelijk van het salaris, wat nu eenmaal per medewerker anders is, zal ook de eindejaarsuitkering of de 13e maand schelen. Dat maakt het voor de ondernemer ingewikkeld om dit aan te geven naar de medewerker toe. Elke situatie op dat gebied is immers anders. Daarnaast worden deze extra betalingen ook anders belast dan het normale loon. Dit maakt het voor de medewerkers ook lastig om het bedrag in te schatten.

Verplicht of vrijwillig

De vraag of je verplicht een eindejaarsuitkering of 13e maand moet uitbetalen of dat het vrijwillig is, ligt vooral aan de cao waar een bedrijf onder valt. In de meeste cao’s zijn er afspraken over gemaakt en aan deze afspraken heeft een werkgever zich te houden. Is er in de cao waar het bedrijf onder valt geen 13e maand of eindejaarsuitkering opgenomen? Dan kan de werkgever er uiteraard voor kiezen om dit wel te doen. Het is dan goed om dit in de individuele arbeidsovereenkomst te benoemen en op te nemen. Op die manier weten zowel de werkgever als de medewerker waar ze aan toe zijn.

Expert

