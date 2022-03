Bij Tromp Advies adviseren wij dagelijks ondernemers in het mkb, onder andere over de inrichting van administratieve processen. Doel van onze aanpak is een zo efficiënt mogelijke werkwijze voor de klant en ons kantoor en een zo actueel mogelijk inzicht voor de klant in de bedrijfsvoering van zijn onderneming. Daarbij maken we gebruik van relevante cloudoplossingen, zoals WeFact.

Waarom zijn jullie gestart met online facturatiesoftware?

We zochten naar een gebruiksvriendelijk facturatieprogramma voor onze klanten. Uiteindelijk kwamen we uit bij WeFact. Dit online facturatieprogramma sprak ons direct aan omdat, net als bij ons kantoor, mkb-ondernemers en zzp’ers de doelgroep van WeFact vormen. Daarnaast spreekt de gebruiksvriendelijkheid ons aan; ook iemand zonder verstand van boekhouden kan via dit programma heel gemakkelijk facturen versturen.

Hoe helpt het jullie interne proces?

WeFact maakt deel uit van onze ‘softwarestraat’. Deze zorgt ervoor dat we voor klanten op een zo efficiënt mogelijke wijze de administratie kunnen verwerken. Door de koppeling met ons online boekhoudpakket worden de verkoopfacturen automatisch verwerkt in de financiële administratie. Zo besparen we tijd om tot een afgeronde administratie te komen. Hierdoor kunnen we snel belastingaangiften verzorgen of inzicht geven in resultaten over de afgelopen periode.

Hoe helpt het jullie klanten?

Onze klanten kunnen op deze manier op eenvoudige wijze offertes, facturen en betalingsherinneringen maken. Voor facturen kunnen zij eenvoudig gegevens vanuit de offerte overnemen, zoals bij betalingsherinneringen. Door de koppeling met het online boekhoudpakket heeft de klant een actueel inzicht in de openstaande facturen en kan hij met één druk op de knop een betalingsherinnering versturen.

Daarnaast voorkomen we met het online facturatieprogramma veelgemaakte fouten zoals fouten in de datum en factuurnummering, foutieve btw-berekeningen, het overnemen van verkeerde gegevens van oude facturen en het versturen van mails zonder of met verkeerde bijlagen.

Nog een voordeel is de mogelijkheid om abonnementen te factureren. Door deze functie hoeven we maar één keer het abonnement in te stellen, waarna de facturen periodiek en automatisch verzonden worden. Dit is bijvoorbeeld erg handig bij maandelijkse management- en huurfacturen.

Hoe hebben jullie de rest van de interne organisatie overtuigd?

Door te laten zien hoe gemakkelijk het programma in gebruik is, hebben wij onze collega’s kunnen overtuigen dat WeFact een goed factuurprogramma is om te introduceren bij onze klanten. Een nieuwe administratie aanmaken gaat gemakkelijk, waardoor de overstap snel gemaakt is.

Voor welke ondernemers of klantgroepen zetten jullie het in?

WeFact is in principe geschikt voor al onze klanten. Zelfs als een klant slechts enkele facturen per maand verstuurt, zien we dat zowel de klant als wijzelf daar gemak van ervaren. Daarnaast zien we dat ook de wat grotere mkb-ondernemers er duidelijk voordeel van ervaren.

Wat zijn de reacties van ondernemers?

We krijgen positieve reacties van onze klanten. Vooral het gemak waarmee zij facturen kunnen maken en versturen ,spreekt onze klanten erg aan. Voorheen werd er vaak gebruik gemaakt van Word of Excel, hetgeen ongemerkt toch een hoop verschillende handelingen met zich meebracht. Via WeFact gaat het hele facturatieproces een stuk efficiënter.

Over WeFact

WeFact helpt dagelijks duizenden ondernemers met het makkelijker maken van hun administratieproces. De ondernemer kan zelf foutloos (periodiek) factureren en offertes maken in eigen huisstijl, en inkoopfacturen (scan-en-herken) verwerken, betalen en autoriseren. WeFact exporteert automatisch de financiële data naar het boekhoudpakket.