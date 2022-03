De kracht van één systeem, van boekhouden tot fiscaal en jaarwerk

Ondernemers houden van controle hebben op hun business. Het hebben van zicht op de cijfers is daarin belangrijk om tijdig de juiste beslissingen te maken. Daar ligt natuurlijk jouw waarde als accountants- of administratiekantoor, door dat inzicht te bieden. Maar hoe doe je dat zonder vele uren bezig te zijn met data verzamelen, rapporten handmatig te maken en adviezen te schrijven?

Slimme data-uitwisseling

Als de boekhouding geïntegreerd samenwerkt met je fiscale- en (jaar)rapportagesoftware, is het samenstellen ervan een stuk sneller. Al jouw werkzaamheden dus vanuit één applicatie, waarbinnen de gegevens worden gedeeld. Daarmee voorkom je handmatige handelingen en verlies aan tijd door informatie uit andere systemen op te halen.

Albert Schuermans van Cijferadvies ervaart dit al; ‘Als je alles eenmaal goed hebt ingesteld, doet het systeem het meeste werk voor je. De integratie met Exact Online synchroniseert alles met je onderliggende administratie, zodat je nooit gedateerde cijfers gebruikt. En als ik bijvoorbeeld uitstel wil aanvragen, loodst een interactieve hulp mij met een checklist door de software, zodat ik alle nodige stappen uitvoer. Superhandig.’

Als de data vanuit verschillende processen wordt gedeeld, kun je een breder overzicht bieden naar klanten. Denk aan het combineren van de informatie uit verschillende domeinen, zoals die van boekhouding en loonadministratie. Zo kom je tot nieuwe inzichten waarmee je je klant nog beter kunt ondersteunen.

Albert Schuermans | Cijferadvies: "Als ik een belastingaangifte doe in Fiscaal, heb ik in Rapportage meteen een resultatenrekening en balans voor m'n neus."

Ook fiscaal en jaarwerk met Exact Online Accountancy

Jaarwerk, tussentijdse rapporten en fiscale aangiften zijn onderdeel van de suite van accountancyproducten van Exact Online. Door producten van Fiscaal Gemak & Rapportage Gemak te combineren met de boekhouding in Exact Online bespaar je tijd om klanten te voorzien van inzicht en overzicht. Door slimme integratie van Fiscaal Gemak met de data in de boekhouding, handige overzichtspagina’s en constante controles tijdens het invullen van een aangifte, bespaar je kostbare tijd. En je krijgt domeinoverstijgende inzichten over al jouw klanten die gemakkelijk te visualiseren zijn in de dashboards. Door de integratie van Rapportage Gemak biedt het, naast het doorzoomen tot op transactieniveau, de mogelijkheid om eventuele correcties direct door te voeren.

Ontdek de mogelijkheden van fiscale- en rapportagesoftware in combinatie met Exact Online Accountancy boekhouden aan de hand van de productintroductievideo's op de website.

Daphne van Dongen | Samen Adviseert & Ondersteunt Administratiekantoor: ''Voorheen moesten we wisselen tussen verschillende software. Nu hebben we een totaalpakket waaruit we alles kunnen doen. Dat werkt een stuk makkelijker."

Voordelen werken één systeem

Naast tijdsbesparing, minder handmatige handelingen en beter inzicht in je klanten, zijn er nog meer voordelen van het werken met één systeem.

De kracht van compleetheid

Door al je jaarwerk in één cloudoplossing uit te voeren werk je vanuit één dataset. Daardoor werk je efficiënter, heb je één centraal proces en kun je de voortgang over alle klanten vanuit één applicatie monitoren.

Meer inzicht en kansen voor advies.

Door informatie uit verschillende domeinen (waaronder boekhouding en loonadministratie) te combineren, kom je tot nieuwe inzichten waarmee je je klant beter kunt adviseren.

Tijdsbesparing door rechtstreekse koppeling met de boekhouding van Exact Online. En je snapt direct hoe het werkt. De applicatie is zo gebruiksvriendelijk dat nieuwe gebruikers en medewerkers zonder training aan de slag kunnen.

Accountancy suite

Boekhouding, aangiftes, jaarrekeningen, real-time rapportages, salaris & HR administratie én eigen kantoorbeheer. Kies zelf wat je nodig hebt. Zodra je meer combineert wordt het resultaat krachtiger en werk je efficiënter.