Jaar cel geëist tegen boekhouder die 3,5 ton wegsluisde

Tegen een 39-jarige man uit het Brabantse Giessen is woensdag een jaar celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geëist. Als boekhouder zou hij ruim 360.000 euro van een klant hebben gestolen.

De zaak speelde van 2011 tot voorjaar 2016. Als freelance boekhouder maakte hij jarenlang ongemerkt geldbedragen van een klant over naar zijn eigen bankrekening of naar zijn schuldeisers, waaronder de Belastingdienst. Nadat de Giessenaar tegen de lamp was gelopen bekende hij bij de politie schuld. In een civiele procedure werd hij in 2018 veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 400.000 euro.

500 euro terugbetaald

Het Openbaar Ministerie vervolgt hem nu voor het verduisteren van 366.811,23 euro in de periode van eind oktober 2011 tot begin april 2016. De officier van justitie wil ook oplegging van een schadevergoedingsmaatregel zodat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor het gedupeerde bedrijf het verduisterde geldbedrag kan innen. Tot nu toe heeft de boekhouder slechts 500 euro terugbetaald.

Celstraf

In een brief aan de rechtbank betuigde de verdachte spijt, maar het stak de officier van justitie dat de man het in zijn schrijven vooral over de gevolgen voor hemzelf had. ‘Het is niet de verdachte die het slachtoffer is’, benadrukte hij. Volgens de advocaat van de verdachte is een groot deel van de feiten verjaard en kan de man alleen nog worden vervolgd voor een korte periode in het voorjaar van 2016. Hij vond de kritiek op zijn cliënt niet terecht. Die wil verantwoording nemen voor zijn daden en zijn schuld aan het gedupeerde bedrijf terugbetalen. De advocaat verzette zich tegen een onvoorwaardelijke celstraf omdat deze een ‘enorme impact’ zal hebben voor de Giessenaar en zijn gezin. ‘Dat zal leiden tot verlies van woning en werk’, waarschuwde hij. ‘Een celstraf is in niemands belang.’

De rechtbank doet 6 april uitspraak.