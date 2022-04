Welke salarissoftware past bij mij?

Kiezen voor een best of breed salarissoftware die bij je past

Of je nu accountant bent of ondernemer, als je op zoek bent naar een best of breed oplossing voor het verwerken van salarissen zijn dit belangrijke punten om op te letten:

de software faciliteert de samenwerking tussen ondernemer en accountant;

integratie met bestaande softwareoplossingen in de backoffice zoals de boekhouding is eenvoudig te realiseren;

de software levert de koppelingen met aanleverende systemen, zoals urenregistratie en externe HR-systemen, mee;

er is sprake van een transparante prijs waarbij je precies kunt zien hoe de leverancier deze berekent en wat je dus uiteindelijk onderaan de streep moet betalen.

Exact Online Payroll

Elke ondernemer en financieel dienstverlener bepaalt uiteindelijk zelf wat bij hem of haar past. Maar dat best of breed oplossingen ook wat salarissoftware betreft veel voordelen bieden, staat vast. Dat is de reden waarom Exact Online Payroll per 1 april 2022 ook als losse softwareoplossing wordt aangeboden, zodat het onafhankelijk van welk ander boekhoud- of ERP-systeem dan ook kan worden ingezet.