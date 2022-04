Tips voor uw klanten om verzuim te voorkomen

Als accountant kunt u uw klanten helpen met het verzuim binnen hun organisatie. Behalve onzekerheid brengt verzuim ook administratieve rompslomp en hoge kosten met zich mee. Een zieke medewerker kost een werkgever gemiddeld € 250,- tot € 300,- per dag. Met deze 8 tips van Sazas vergroot uw klant de gezondheid en bevlogenheid van zijn of haar medewerkers en vermindert het verzuim op het werk.

1. Rekening houden met de werk-privébalans van medewerkers

Er is niets zo belangrijk als de nodige ontspanning buiten werktijd. Dit zijn de momenten waarop medewerkers weer opladen om vervolgens weer op volle kracht aan het werk te kunnen binnen het bedrijf. Werk en privé zijn nu eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als er privé iets speelt bij medewerkers wat energie kost, bijvoorbeeld mantelzorg, schulden of relatieproblemen, dan kan dat effect hebben op de productiviteit op het werk. En andersom kunnen problemen op het werk, zoals onenigheid met een collega, het privéleven beïnvloeden. En achter iedere medewerker schuilt een andere privéwereld. Het is belangrijk dat een werkgever hier zoveel mogelijk rekening mee houdt.

2. Zorgen voor een open bedrijfscultuur

Een open bedrijfscultuur is een omgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om hun zakelijke mening te geven en/of persoonlijke gevoelens te delen. Wanneer medewerkers zichzelf kunnen zijn, trekken ze eerder aan de bel bij een te hoge werkdruk, lastige privéomstandigheden of andere problemen.

3. Waardering uitspreken

In de praktijk blijkt het vaak makkelijk om te noemen wat er niet goed gaat en minder makkelijk om complimenten te geven. Dit is jammer, want noemen wat er wél goed gaat bevordert de productiviteit minstens zoveel als de negatieve feedback. Maar waardering laten blijken kan ook in de vorm van een welgemeend bedankje of een kleine verrassing. Op die manier geeft een werkgever het goede voorbeeld voor de medewerkers om hetzelfde naar elkaar te doen. Ook kost het de werkgever niets.

4. Zorgen voor ontspanning en de nodige pauzes

Medewerkers brengen erg veel tijd met elkaar door. Soms meer dan met hun eigen vrienden. Het is voor een werkgever dan ook zinvol om te investeren in de nodige ontspanning en pauzemomenten. Wanneer medewerkers elkaar ook op zulke momenten beter leren kennen, bevordert dit de productiviteit en het werkplezier. Deze teambuilding kan variëren van een uitgebreid bedrijfsuitje tot een simpele vrijdagmiddagborrel.

5. Signalen herkennen en ernaar handelen

Verschillende signalen kunnen wijzen op toekomstig verzuim. Denk dan aan verminderde productiviteit, vergeetachtigheid en vermoeidheid. Als deze signalen niet snel worden herkend en ernaar wordt gehandeld, dan kan het uiteindelijk leiden tot een burn-out en/of verzuim. Het is belangrijk dat een werkgever deze signalen serieus neemt en tijdig de nodige informatie en hulp biedt. In onze kennisbank vindt u meer over het herkennen van de signalen.

6. Zorgen voor een gezonde werkomgeving

De kantoortuin werkt voor de één wel, maar voor de ander niet. Maar er zijn factoren die per definitie goed werken voor medewerkers. Denk dan aan voldoende frisse lucht en een goede ergonomische werkhouding. Werken medewerkers in een (thuis)kantoor? Uit onderzoek blijkt dat kantoorplanten zorgen voor een betere gemoedstoestand, minder gepieker en minder ziekteverzuim.

7. Stimuleren van een gezonde leefstijl

Door gezond te leven, op het gebied van voeding maar ook beweging, zitten medewerkers beter in hun vel: fysiek én mentaal. Een werkgever kan vitaliteit stimuleren door bijvoorbeeld een gezonde lunch aan te bieden en een fruitmand in de kantine te zetten. Moedig medewerkers aan om op de fiets naar werk te komen, als de afstand het toelaat, en geef bijvoorbeeld korting op een sportschool in de buurt.

8. Ga het gesprek aan

Zit de medewerker lekker in zijn/haar vel? Het is van belang om als werkgever in gesprek te gaan met medewerkers over hun vitaliteit. Halen ze voldoening uit hun baan en heeft hij/zij nog bepaalde doelen voor ogen om naartoe te werken? Medewerkers die uitdaging hebben in hun werk en het nut van hun werk inzien, zijn gemotiveerder en productiever.

Natuurlijk is verzuim nooit helemaal te voorkomen en zijn er nog meer manieren om het verzuim binnen bedrijven terug te dringen. Toch kunnen uw klanten met deze tips al een heel eind komen. Maar vergeet niet dat iedere medewerker anders is: de één heeft meer behoefte aan persoonlijke gesprekken, terwijl de ander vooral ontspanning en een goede werk-privébalans nodig heeft.

Bron: Sazas

