Leidraad invordering Belastingdienst gewijzigd ten behoeve van ruimere betalingsregeling

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Wijziging van de Leidraad Invordering 2008 gepubliceerd. Als het verzoek om uitstel van betaling uiterlijk op 30 september 2022 is ingediend, geldt tijdelijk een andere maximale looptijd. In dat geval geldt een maximale looptijd van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop de Belastingdienst de betalingsregeling bij beschikking toestaat. De wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking, met ingang van 1 april 2022.

Op grond van de oude bepaling in de leidraad is de maximale termijn van een betalingsregeling twaalf maanden, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. Nu de invordering na geruime tijd weer is aangevangen blijkt dat sommige ondernemers onder de oude bepaling niet in aanmerking kunnen komen voor een betalingsregeling, of dat er door tijdsverloop slechts een betalingsregeling voor een korte periode mogelijk is. Dit vindt de staatssecretaris niet wenselijk. Met name nu de dwanginvordering enige tijd niet is aangevangen of opgeschort.

Door de uitzonderlijke gevolgen van de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk een pas op de plaats gemaakt met de dwanginvordering. Het kan daarom voorkomen dat de openstaande belastingschuld aan de aandacht van sommige ondernemers is ontsnapt. De staatssecretaris vindt het belangrijk dat deze ondernemers alsnog in staat kunnen worden gesteld om uit eigen beweging aan hun verplichtingen jegens de Belastingdienst te voldoen. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling.

Daarom heeft hij besloten om tijdelijk toe te staan dat de Belastingdienst een betalingsregeling kan toekennen als bedoeld in artikel 25.6.1, voor een maximale looptijd van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop de Belastingdienst de betalingsregeling bij beschikking toestaat. Voor het overige zal de Belastingdienst de gebruikelijke voorwaarden stellen. Deze goedkeuring geldt voor alle verzoeken om uitstel van betaling die ondernemers tot en met 30 september 2022 indienen, ook als verzoeken reeds voor 1 april 2022 zijn ingediend en de Belastingdienst daar nog niet op heeft beslist.

Wijziging van Leidraad Invordering 2008