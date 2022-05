Werkgever mag gebruik mobiele telefoons op werkvloer verbieden

Op basis van het instructierecht van de werkgever kan een werkgever het gebruik van mobiele telefoons of andere voorwerpen op de werkvloer verbieden. De bevoegdheid van de werkgever is eenzijdig; instemming van de werknemers is niet nodig. Voorwaarde van een instructie is wel dat deze redelijk en billijk is.

Dat laat minister Van Gennip van SZW weten in antwoord op vragen over het verbieden van mobiele telefoons door werkgever GXO. De minister heeft van GXO vernomen dat het gebruik van mobiele telefoons in het warehouse uit veiligheidsoverwegingen niet is toegestaan.

Niet veilig

In het warehouse wordt met heftrucks en computergestuurde apparatuur gewerkt waardoor het – net als in het verkeer – niet veilig is om tijdens het werk gebruik te maken van een mobiele telefoon. Daar waar het voor het werk noodzakelijk is om onderling te communiceren, wordt met portofoons gewerkt aangezien op veel plekken in het warehouse geen bereik is.

Niet tijdens werk gebruiken

Overigens heeft de minister van GXO vernomen dat naar aanleiding van onrust onder de medewerkers en zorgen over hun veiligheid is besloten om toe te staan dat mobiele telefoons naar binnen mogen in het warehouse mits ze niet tijdens het werk worden gebruikt. Het niet toestaan van mobiele telefoons in een warehouse uit veiligheidsoverwegingen is gebruikelijk. Van Gennip heeft vernomen dat het ging om een bestaande instructie.

Recht op loon bij afzeggen binnen vier dagen

Ook geven werknemers aan dat ze vaak dezelfde dag nog worden afgebeld om te kunnen werken en daardoor geen salaris ontvangen, klopt het dat een werkgever bij afzegging binnen vier dagen toch het recht heeft op loon voor de afgesproken uren? Ja. Met de Wet arbeidsmarkt in balans is geregeld dat oproepkrachten recht hebben op loon als hun werkgevers binnen vier dagen alsnog afzegt. De meeste uitzendkrachten hebben een oproepcontract. Als het klopt dat uitzendkrachten op een oproepcontract dezelfde dag nog worden afgezegd zonder

loon hiervoor te ontvangen is dat in strijd met de wet.

Melden bij Arbeidsinspectie

Werknemers moeten altijd goed worden behandeld. Zij moeten onder de correcte arbeidsvoorwaarden, conform wetgeving (zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) en, indien van toepassing, cao en onder goede arbeidsomstandigheden kunnen werken. Indien zij van mening zijn dat hiervan geen sprake zou zijn, moedigt de minister hen aan om een melding te doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Aandacht voor arbeidsomstandigheden in distributiecentra

De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt programmatisch en risicogericht, en is onafhankelijk toezichthouder. Bij haar keuzes betrekt de Arbeidsinspectie ook de actualiteit. De Arbeidsinspectie heeft een project gericht op uitzendarbeid en distributiecentra. In dat kader hebben de arbeidsomstandigheden in distributiecentra haar aandacht.

Antwoorden op Kamervragen over gebruik van mobiele telefoons