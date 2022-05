Europees parlement stemt in met minimumtarief vennootschapsbelasting

Het Europees Parlement is in meerderheid voor de invoering van een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting. Het beoogde minimale belastingtarief is onderdeel van een akkoord tussen bijna 140 landen over een wereldwijde belastingherziening, die bedoeld is om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Het minimumtarief zou moeten gaan gelden voor multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer.

Verzet Polen

De belastingdeal kan alleen in de EU worden ingevoerd als de 27 EU-lidstaten unaniem instemmen met een Europese richtlijn hiervoor, maar een akkoord wordt vooralsnog geblokkeerd door Polen. De overige EU-ministers van Financiën zijn na enkele maanden onderhandelen allemaal over de streep. Dinsdag in Brussel wordt opnieuw geprobeerd een akkoord te bereiken, maar volgens ingewijden blijft Polen zich verzetten. Achter de schermen wordt koortsachtig verder gewerkt om Warschau mee te krijgen.

Herverdeling

Als de nieuwe winstbelasting wordt ingevoerd, moeten bedrijven gaan betalen in de landen waar hun klanten zitten, ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming. De winst wordt dan eerlijk onder die landen verdeeld, via een nog vast te stellen sleutel. Polen vindt dat de richtlijn over het minimumtarief van 15 procent moet worden gekoppeld aan wetgeving over die herverdeling van belastingrechten. Er wordt al aan die wetgeving gewerkt, maar Polen vindt geboden garanties daarover onvoldoende.

(ANP/AV)