Rockit richt zich voornamelijk op de CFO-functie; financial services en business controlling. Alles wat erom heen zit, zoals administratie, lonen en fiscale zaken, besteedt het kantoor uit. ‘Veel snelgroeiende bedrijven vinden hun weg naar Rockit. Van startup naar scale up, maar ook veel dienstverlening, detachering, IT, SaaS. Er is bij klanten vaak onvoldoende grip op financiën. De omzet van onze klanten zit tussen de 1 à 5 miljoen en er werken zo’n 15 medewerkers’, vertelt Maarten. ‘Rockit focust zich momenteel op de verdere uitrol van Lucanet met PowerBI dashboards. Deze combi geeft de perfecte gegevens om te kunnen rapporteren aan de klant. Actuele data direct uit Exact Forecasts en scenarios in Lucanet en alles gecombineerd in een Cloud dashboard. Rockit wil zo een efficiënt mogelijke rapportagestraat neerzetten en de kosten voor de klant laag houden, zonder verlies van kwaliteit.’

Grotere rol digitalisering en robotisering

‘Wij hebben een volledig paperless kantoor. Processen zijn geautomatiseerd met Office365 suite, Gripp, Exact, Lucanet, Visionplanner en Fiscaal Gemak. Gripp zorgt voornamelijk voor de backoffice; van offerte maken, naar workflow/taken, personeels- en capaciteitsplanning, urenschrijven en facturatie. Onze zijn vrijwel allemaal ver in hun digitalisering.’

RPA in accountancy

Robotisering krijgt een steeds grotere rol op het kantoor. De scanservice van Exact zorgt bijvoorbeeld voor een aanzienlijke besparing in tijd. RPA kan hele processen automatiseren op een enorm flexibele manier. Denk bijvoorbeeld aan het dagelijks downloaden van creditcardmutaties vanuit de portal van de creditcardmaatschappij. Deze importeert het systeem als bankbestand in Exact. En zo zijn er nog vele processen te automatiseren. Maarten vult aan: ‘Snelheid kan alleen gehaald worden als de juiste input tijdig in het proces komt. Als klanten niet aanleveren, kan de accountant niet snel werken, en blijf je stukken opvragen. Daarom maakt Rockit strakke afspraken qua aanlevering. Klanten hebben dan eerder een volledig beeld van hun performance.’

Toekomst of terugkijken

Wat verwachten klanten van jullie? ‘Klanten willen graag maandelijks up to date zijn, en liefst ook tussendoor bij zijn voor betalingen via Exact, waarbij het kantoor een check op afstand doet. Rockit biedt een 360 graden inzicht en focust op de toekomst en cashflow. Het kantoor kijkt graag vooruit, waar veel accountants terugkijken. Wij geloven in korte lijnen, diverse communicatiemogelijkheden en een vast maandelijks ritme. De uitdaging is om klanten in de meta verse te krijgen, en klanten nog meer te betrekken bij de services; van factuur tot betaling en van bankmutatie tot jaarrekening.’