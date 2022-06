Personalia | Francesca Lagerberg neemt stokje over van Ted Verkade als ceo van Baker Tilly

Francesca Lagerberg is de nieuwe ceo van Baker Tilly International, laat het accountantskantoor weten. Ze neemt per 1 juni het stokje over van Ted Verkade, die 19 jaar lang een rol in het bestuur van Baker Tilly vervulde. Lagerberg stapt over van Grant Thornton, waar ze in Verenigd Koninkrijk partner was en als hoofdverantwoordelijke voor de belastingtak onderdeel uitmaakte van het directieteam van Grant Thornton International.

Lagerberg reageert: “I am excited by the opportunity of joining Baker Tilly, a network with significant ambition and breadth, and I look forward to working with our member firms on the next stage of growth and development.”

Baker Tilly International Chairman en ceo van Baker Tilly US Alan Whitman laat weten dat Lagerberg de juiste leider op het goede moment is om het wereldwijde netwerk aan te voeren. “Francesca is a progressive leader who brings a wealth of experience and has the unique perspective of leading at both an enterprise and global network level. With Francesca’s leadership, we will inspire our clients and our people to create a bold tomorrow.”

Ted Verkade

Ted Verkade werd vorig jaar nog voorgedragen als nieuwe NBA-voorzitter, maar trok zich snel terug als kandidaat na vragen van het FD over zijn rol bij de omstreden fiscale ‘Cyprus-route’. Wat Verkade precies gaat doen na zijn terugtreden als ceo wordt uit de verklaring van Baker Tilly niet helemaal duidelijk. Het accountantskantoor spreekt over ‘a broader leadership role in the profession’.