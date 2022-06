Bereikbaarheid Belastingdienst onder druk

Het is momenteel erg druk bij de Belastingtelefoon en webcare, laat de Belastingdienst weten. Hierdoor zijn de wachttijden langer dan gewoonlijk. Ook de fiscus heeft naar eigen zeggen te maken met personeelstekorten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het hulpcentrum onderbezet is.

Langere wachttijden

De Belastingdienst laat weten dat het momenteel lastig blijkt te zijn om nieuwe mensen aan te trekken. ‘Burgers en ondernemers moeten hierdoor langer wachten aan de Belastingtelefoon, of op een reactie via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Wij begrijpen dat mensen zo snel mogelijk geholpen willen worden, en we vinden het vervelend dat we burgers en ondernemers moeten laten wachten.’

Informatie en nieuwe medewerkers

Er wordt hard aan oplossing gewerkt, meldt de fiscus. ‘Zo laten we de informatie op onze website zo goed mogelijk aansluiten op de vragen die gesteld worden bij de Belastingtelefoon. Daarmee kunnen veel vragen al beantwoord worden via Belastingdienst.nl. Daarnaast trekken we nieuwe medewerkers aan en leiden we hen zo snel mogelijk op, zodat zij vragen goed kunnen beantwoorden.’