De evolutie van accountancy

Op 10 november 1494 publiceerde de Italiaanse wiskundige Luca Pacioli het eerste boek over dubbel boekhouden. Pacioli’s boek omschreef al het gebruik van journaalposten en grootboeken en wordt gezien als de grondlegger van de moderne accountancy. Hij waarschuwde om niet naar bed te gaan voordat debet en credit in evenwicht waren!

Het beroep boekhouder was er traditioneel op gericht om bedrijven en individuen te helpen hun boekhouding en belastingzaken op orde te houden. Natuurlijk is niet alleen de rol van de boekhouder (of: accountant) enorm geëvolueerd, maar ook de middelen om diverse taken uit te voeren. De moderne accountant doet veel meer dan alleen cijfers vergelijken, belastingaangiften en het maken van een jaarrekening. Hij of zij is nu veel meer een expert die bedrijven adviseert en helpt om hun doelen te bereiken. Automatisering vormt daarbij een onmisbaar ‘gereedschap’ om een heleboel handwerk te voorkomen. Het maakt de complexe processen binnen het beroep eenvoudiger.

Sturende coach

Zo hebben cloudoplossingen het businessmodel van accountants- en administratiekantoren veranderd. Ze bieden mogelijkheden voor het uitbreiden van de services van kantoren aan cliënten. In plaats van alleen met cijfers bezig te zijn, is men nu in staat om gemakkelijk online met cliënten samen te werken en ze eenvoudig van waardevolle informatie te voorzien. Hierdoor groeit de adviesrol en wordt de accountant meer de sturende coach van de ondernemer.

Optimaal kantoorbeheer

Cloudoplossingen helpen accountants ook om grip te krijgen op hun eigen kantoor. Zo biedt practicemanagement de mogelijkheid om zelf persoonlijke dashboards in te richten voor optimaal overzicht van de werkzaamheden. Daarnaast wordt plannen en declareren eenvoudiger met resourceplanning, urenregistratie en declareren in één cloudoplossing voor kantoorbeheer. Zowel op kantoor als onderweg of thuis: er is altijd realtime inzicht in alle werkzaamheden. Ook zijn altijd alle contactgegevens van klanten en alle administraties bij de hand.

Blijf evolueren

Met de realtime-inzichten die cloudsoftware biedt is de focus van accountants veranderd. Ze kijken al lang niet meer alleen naar de resultaten van afgelopen maand, maar hebben alle middelen in handen om op basis van actuele data vooruit te kunnen kijken. Technologie is een stuwende kracht achter deze verschuiving in de branche. Het draagt in grote mate bij aan de mogelijkheden om de rol en de toekomst van de branche opnieuw te definiëren. Maar technologie is niets zonder de mensen die ermee werken. Ben jij klaar voor het omarmen van nieuwe technologie en ben je onderdeel van de evolutie van je beroepsgroep?

