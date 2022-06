Fontys start met 4 jarige Post Bachelor MKB Accountant

Fontys start in september 2022 als eerste niet-commerciële onderwijsinstelling in Nederland met de opleiding Post Bachelor MKB Accountant. De opleiding, waarbij werken en leren gecombineerd wordt, duurt vier jaar. Naast theoretische vakken speelt de praktijk een zeer grote rol in deze opleiding die wordt aangeboden in Eindhoven.

De opleiding is bedoeld voor studenten die in het bezit zijn van een hbo bachelor getuigschrift Accountancy. Naast hun vierdaagse baan bij een accountantskantoor volgen ze op vrijdag de Post Bachelor MKB Accountant. ‘In plaats van onze studenten alleen tijdens hun stage te laten kennismaken met het werkveld, gebeurt dat bij de opleiding MKB Accountant continu,’ aldus projectleider Patrick van Belkom. ‘Zo houden we de aansluiting optimaal en spreekt de opleiding veel meer tot de verbeelding. Dat wat ze op vrijdag bij ons leren, kunnen ze de week erop direct in de praktijk brengen.’

4 jarig

Waar commerciële onderwijsinstellingen een vergelijkbare opleiding aanbieden in drie jaar, kiest Fontys heel bewust voor een vierjarig traject. ‘Wij willen onze studenten na hun bachelor rustig laten wennen aan de combinatie werk en studie. De ervaring leert dat de werkdruk in zo’n eerste jaar behoorlijk hoog kan zijn. Wij geven ze een zachte landing op kantoor, zodat ze daarna met volle focus aan de slag kunnen met onze geïntegreerde opleiding. De praktijk wijst uit dat trainees in de praktijkopleiding gemiddeld vierenhalf jaar doen over deze opleiding, dus dan behalen ze bij ons alsnog een halfjaar winst.’

Kennis delen

Fontys wil met zijn nieuwe opleiding van grote toegevoegde waarde zijn voor accountantskantoren in de regio. Dit gebeurt onder andere door het overbrengen van kennis en kunde over bedrijven in de brainportregio. Over (mogelijke) klanten van de kantoren dus. ‘Wij werken al op verschillende fronten zeer nauw samen met het mkb en met start- en scale-ups in de regio en hebben dus behoorlijk wat kennis in huis,’ zegt Van Belkom. ‘Kennis die voor accountantskantoren van groot nut kan zijn.’

Multidisciplinaire teams

Voor de langere termijn heeft Van Belkom als doelstelling om bruggen te slaan tussen verschillende opleidingen. ‘Onze ambitie is om uiteindelijk multidisciplinaire teams te creëren met onder andere de bedrijfscontroller, fiscalist, financieringsadviseur en accountant. Een dergelijke samenwerking is dé manier om een nog hogere kwaliteit te bereiken. Niet alleen voor accountantskantoren, maar vooral ook voor onze studenten.’

De opleiding start in september 2022, meer informatie is te vinden via fontys.nl/mkb-accountant.