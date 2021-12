RSM en Zuyd Hogeschool samen in lectoraat Future-proof Auditor

Accountantskantoor RSM participeert in het bijzonder lectoraat Future-proof Auditor van Zuyd Hogeschool. Dit lectoraat gaat onderzoeken hoe technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van auditwerkzaamheden.

Dit nieuwe lectoraat komt naast het lectoraat Future-proof Financial onder leiding van dr. Martijn Zoet. Dat focust op de financial in brede zin. Het bijzonder lectoraat Future-proof auditor, onder leiding van dr. Eric Mantelaers (Hoofd vaktechniek bij RSM), richt zich specifiek op de accountant.

Samenwerking

“Het uitvoeren van een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige audit is belangrijk voor ondernemers, maar ook voor ons als accountantsorganisatie”, geeft Leo van Wersch (auditpartner bij RSM) aan. “Bedrijven beschikken tegenwoordig over een grote hoeveelheid data. Deze gebruiken zij om bedrijfsprocessen te monitoren en om bij te sturen. Wij kijken tijdens onze audits of deze data juist en betrouwbaar is. Daarom hebben wij behoefte aan ‘state of the art’ opgeleide accountants, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de auditkwaliteit door het efficiënt inzetten van technologie en data. Door deze samenwerking met Zuyd Hogeschool kunnen wij onze praktijkervaring delen en samen het vakgebied van accountants naar een hoger niveau te tillen.”

Onderzoek

Eric Mantelaers is sinds 2009 werkzaam bij RSM. Hij gaat het bijzonder lectoraat leiden. “Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een systeem voor het monitoren en controleren van data (continuous monitoring en continuous auditing). In de tweede fase richten wij ons op het maken van een prototype om continuous assurance af te geven. De eerste resultaten zijn inmiddels beschikbaar, aldus Eric.”