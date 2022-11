Zuyd Hogeschool krijgt geld voor ‘noodlijdende’ studie accountancy

De accountancyopleiding in Sittard kampt al jaren met een teruglopend aantal studenten. Zuyd Hogeschool krijgt van het Rijk extra geld om de studie in de lucht te houden. Het regionale belang ervan wordt groot geacht.

De studie accountancy in Sittard verwelkomde dit jaar 57 nieuwe eerstejaars. Dat is een kwart minder dan de gemiddelde instroom bij hbo-accountancyopleidingen in Nederland. Van hen stroomt 74 procent door naar het tweede jaar en uiteindelijk haalt 29 procent zijn of haar diploma. Met deze cijfers presteert de Limburgse accountancyopleiding in lijn met andere hogescholen. Het percentage studenten dat geen diploma behaalt ligt met 58 procent zelfs iets onder het landelijk gemiddelde (61 procent).

Krimpregio

‘Dit is een krimpregio waar het bevolkingsaantal afneemt’, zegt opleidingsmanager Dave Vaessens van Zuyd Hogeschool. ‘Onze studenten komen voor negentig procent uit een straal van 35 kilometer rondom Sittard. We hebben allerlei programma’s op middelbare scholen om jongeren enthousiast te maken voor de studie accountancy. Maar het is, net als elders in Nederland, best lastig. Er is veel concurrentie van andere opleidingen. We hebben ook de indruk dat de coronatijd een negatieve impact op de instroom heeft. Door de lockdowns lijken jongeren een voorkeur voor “sociale” studies te hebben. Het accountantsberoep associëren jongeren misschien nog te veel met werken vanachter de laptop. Dat is uiteraard een misvatting. Het beroep is volop in ontwikkeling en wordt eigenlijk steeds breder en daardoor interessanter.’

Voorschot

Zuyd Hogeschool ontvangt nog dit jaar een voorschot van enkele miljoenen om te voorkomen dat de onderwijsinstelling noodlijdende opleidingen, waaronder accountancy, moet opheffen. Het Rijk heeft in totaal 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zuyd Hogeschool zal dit bedrag moeten delen met nog vier andere hogescholen in Nederland. Op al die hogescholen zijn de gevolgen van de krimpende bevolking zichtbaar en merkbaar.

Plan

De Vereniging van Hogescholen werkt aan een plan om de toegankelijkheid van het hoger beroepsonderwijs overeind te houden, ondanks teruglopende leerlingaantallen. Dat plan wordt in 2023 verwacht. Om te voorkomen dat hogescholen onrendabele opleidingen opheffen, komt er per direct een miljoenenbedrag vrij. De vijftien miljoen maken deel uit van een totaalbedrag van negentig miljoen dat al in juni door de minister van Onderwijs was toegekend en dat tot 2025 voor dat doel beschikbaar zal komen.

Groot tekort

Bestuursvoorzitter Luc Verburgh van Zuyd Hogeschool is blij met de toezegging. Hij zegt in Dagblad De Limburger dat het belangrijk is dat Limburg zijn eigen accountants blijft opleiden. Volgens hem heeft Zuid- en Midden-Limburg een tekort van 340 accountants.’ Opleidingsmanager Vaessens zegt dat die professionals niet alleen van de opleiding accountancy uit Sittard hoeven te komen. ‘Accountantskantoren nemen ook studenten van onder meer de opleiding Finance & Control aan. En daarnaast is er de universitaire studie accountancy in Maastricht.’