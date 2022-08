Medewerker vergokte ruim drie ton van festivalorganisatie

Een 33-jarige Groninger heeft als medewerker van het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) meer dan drie ton verduisterd om zijn gokverslaving mee te bekostigen. Hij komt binnenkort voor de politierechter.

De man was financieel medewerker van de stichting die het festival organiseert. Vorig jaar kwam ESNS de verduistering op het spoor doordat de bank na enkele dubieuze transacties aan de bel trok. Na een intern onderzoek bleek de Groninger van november 2019 tot juli 2021 op verschillende manieren geld achterover te hebben gedrukt. Uiteindelijk bleek er rum € 335.000 te zijn vergokt.

Fictieve klanten

De medewerker begon met het doorsluizen van bescheiden bedragen naar goksites en het overmaken van geld naar zijn eigen rekeningen. Bovendien nam hij beltegoeden op. Bij de bankoverschrijvingen paste hij de tenaamstelling aan. Een andere manier waarop hij de hand kon leggen op bedragen, was het doen van terugbetalingen aan fictieve klanten in verband met het omzetten van het festival naar een online-evenement begin vorig jaar. De man bekende vorig jaar direct en werd op staande voet ontslagen. Er is een betalingsregeling getroffen en de ex-medewerker is in behandeling gegaan voor zijn verslaving.

Zitting uitgesteld

Maandag zou de Groninger voor de rechter komen, maar de zitting is uitgesteld. De fraudeur schakelde op het laatste moment alsnog een advocaat in en die kon zich niet voldoende voorbereiden. De datum van de zitting stond al een klein halfjaar vast.

Bron: RTV Noord