‘Hou je out-of-office aan’ en andere tips tegen de post-vakantieblues

Bijna twee op de drie werknemers heeft na de vakantie geen zin om weer aan het werk te gaan. Daar is zelfs een naam voor: het post-holiday syndroom. Gelukkig valt er iets aan te doen. Accountancy Vanmorgen geeft tips.

Het post-holiday-syndroom moet niet worden onderschat. Het kan gepaard gaan met vermoeidheid, prikkelbaarheid, angst, gebrek aan concentratie en zelfs somberheid over werk en leven. Ook mensen die van hun werk houden zijn niet immuun voor de ‘vakantiedip’.

Gelukstofjes

Hoewel er weinig onderzoek naar is gedaan, wordt het ‘bluesgevoel’ waarschijnlijk veroorzaakt door de abrupte overgang tussen ‘drie weken relaxen’ en ‘weer van alles moeten’. Veel mensen vinden het jammer dat de vakantie voorbij is en zien er enigszins tegenop weer op te starten. Ook de chemie speelt een rol: tijdens de vakantie worden er veel gelukstofjes geproduceerd en die worden, anders dan tijdens het normale leven, veel minder afgebroken door stresshormonen. In wezen gaat het om een verliesgevoel: de mooie momenten tijdens de vakantie, het goede eten, het lekkere weer, de gezelligheid en de andere omgeving… het ligt alweer achter je. Dat verliesgevoel is volkomen normaal. Ons brein overdrijft echter de negatieve gevoelens die bij zo’n grote overgang horen. We worden dus een beetje voor de gek gehouden door onszelf. Mensen die toch al last hebben van somberte, of die door de vakantie even minder bezig waren met vervelende gebeurtenissen in hun leven of werk, ervaren de overgang als nog groter. Overigens is het post-holiday syndroom volgens de American Psychiatric Association na de Kerstvakantie vaak erger dan na de zomervakantie.

Met de volgende tips krijg je weer zin om aan de slag te gaan.

1. Begin rustig

Besteed de eerste dag op kantoor aan het opruimen van je werkplek en koffiedrinken met collega’s. Het lijkt verleidelijk om je eerste werkdag meteen vol met afspraken te proppen – ‘dan kom ik zo snel mogelijk weer in het ritme’ – maar slimmer is het de agenda de eerste werkdagen juist leeg te houden. Het is helemaal geen gek idee om je ‘out of office’-melding nog even aan te laten staan. Gun jezelf de tijd om te schakelen.

2. Stel prioriteiten

Waarschijnlijk voel je onbedwingbare neiging om meteen de berg mails weg te werken. Doe het niet! Begin met het markeren van mails die het belangrijkste zijn. Handel eerst die af en begin met de meest recente mails. Maak een lijstje van zaken die de hoogste prioriteit hebben. Structuur aanbrengen in wat je de eerste week op kantoor wil doen, zorgt voor meer rust in je hoofd. Hier krijg je ook energie van.

3. Geef je brein een koekje van eigen deeg

Hoe heerlijk was het vakantiegevoel, wat een afknapper weer op kantoor te zijn. Zoals hierboven beschreven houdt ons brein ons daarbij een beetje voor de gek. De overgang wordt in ons hoofd veel groter gemaakt dan die in werkelijkheid is. Pak die hersens terug door het vakantiegevoel langer vast te houden. Heel effectief is om meteen een nieuwe vakantie te plannen. Vooral het nadenken en plannen ervan halen dat ‘verdwijnende’ vakantiegevoel weer helemaal terug. Leuke dingen plannen (en doen) is sowieso een goede remedie. Kijk vooruit! Wees daarom voorzichtig om meteen een fotoboek (terugkijken!) te gaan maken. Het kan je een groot gevoel van heimwee geven. En die foto’s op je telefoon kunnen echt wel een paar weken wachten.

4. Bestrijd de eenzaamheid

Bij het post-holiday-syndroom horen gevoelens van eenzaamheid. Een goede remedie is om actief het contact met anderen te zoeken: spreek af met vrienden of kennissen. Zelfs een praatje met de postbode of cassière kan al helpen. , blijf niet thuis zitten maar onderneem activiteiten. De buitenlucht is goed voor je. Parkeer je auto bijvoorbeeld verder van de winkel en dwing jezelf tot een wandeling.

5. Stel doelen

Onze hersenen zijn goed met doelen. Een stip op de horizon stimuleert ons creatieve brein en maakt dat neurale verbindingen effectiever worden gelegd. Je hersenen gaan makkelijker met hobbels en barrières om. Hierdoor worden we actiever en krijgen we meer zin om aan de slag te gaan.

6. Accepteer je gevoelens

Bij veel psychische klachten is begrip ervan en acceptatie een belangrijke voorwaarde voor verbetering. Dit geldt ook voor het post holiday syndroom. Accepteer dat je het moeilijk vindt om de draad weer op te pakken. Dat dit vrij normaal is en 60 tot 65 procent van alle mensen met de vakantiedip worstelt. En bedenk dat dit gevoel niet voor eeuwig is. Het bluesgevoel verdwijnt binnen enkele dagen tot enkele weken. Blijf je je ook daarna rot voelen, praat er dan met mensen over of zoek professionele hulp.