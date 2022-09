NBA komt met kennisquiz rondom duurzaamheid en CSRD

De NBA helpt accountants hun kennis rondom duurzaamheid en de nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te toetsen via een kennisquiz.

De CSRD-richtlijn wordt naar verwachting medio oktober vastgesteld door het Europees Parlement. De richtlijn is onderdeel van de European Green Deal en verplicht grote organisaties om (gefaseerd vanaf 2024) te rapporteren over duurzaamheidsaspecten van hun bedrijfsvoering. Die informatie moet worden gecontroleerd door een accountant of andere ‘onafhankelijke assurance-dienstverlener’.

Nieuwsgierig maken

Volgens Usha Ganga, themaregisseur duurzaamheid bij de NBA, moet de kennisquiz bijdragen aan de bewustwording van accountants rondom milieu-, sociale en governance-informatie (ESG) van bedrijven. De quiz is gericht op wat accountants in diverse rollen (extern, intern of als accountant in business) in de praktijk tegenkomen. Doel is leden nieuwsgierig te maken naar de rol die zij zelf kunnen spelen. ‘Accountants zeggen regelmatig ‘duurzaamheid is niks voor mij’. Ze zijn opgeleid voor de cijfers, maar hun kennis zit ook in hoe je komt tot betrouwbare informatie’, zo stelt Ganga. ‘Als een accountant zich ermee gaat bemoeien, zie je dat het volwassenheidsniveau van informatie enorm groeit. Dan maakt het eigenlijk niet uit of het gaat over data rondom euro’s, waterverbruik of kinderarbeid.’

PE-onderwerp

De NBA heeft duurzaamheid voor 2023 vastgesteld als verplicht PE-onderwerp. De quiz is bedoeld om de eigen kennis te toetsen. De NBA biedt de quiz aan via nba.nl en presenteert op de website meer informatie rondom duurzaamheid, zodat leden zich daarover kunnen bijlezen. Na vaststelling van de CSRD-richtlijn medio oktober komt de NBA onder meer met een factsheet daarover.

Doe hier de NBA-kennisquiz ‘Duurzame Dinsdag’

Op de foto: Usha Ganga.