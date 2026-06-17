Nieuw bestuurslid NBA, voorzitter belooft meer aandacht voor positie AA’s

De leden van de NBA hebben maandag ingestemd met de ontwerp-Verordening accountancysector 2026, waarmee de huidige Verordening op de ledengroepen wordt ingetrokken. Ook benoemden de leden tijdens de ledenvergadering in Nieuwegein registeraccountant Nienke Buerman tot bestuurslid als opvolger van Aleks Kayhan.

Aan de ledenvergadering ging de derde NBA-verenigingsconferentie vooraf. Daar discussieerden accountants over de koers van de beroepsorganisatie voor de periode 2027-2030. Volgens NBA-voorzitter Bianca de Jong-Muhren stonden daarbij weerbaarheid, vertrouwen en vakmanschap centraal. Ook de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor het accountantsberoep kwamen uitgebreid aan bod.

Tijdens de daaropvolgende ledenvergadering stemde bijna 92 procent van de aanwezige leden in met de ontwerp-Verordening accountancysector 2026. De verordening houdt verband met de verwachte inwerkingtreding van de Wijzigingswet accountancysector per januari 2027. Met de nieuwe regeling wordt de huidige Verordening op de ledengroepen ingetrokken. Definities die nog nodig zijn voor andere NBA-regelgeving worden ondergebracht in andere verordeningen.

Daarnaast stemden de leden met ruime meerderheid in met de jaarrekening over 2025. Volgens de NBA viel het resultaat over het afgelopen boekjaar €1,8 miljoen positiever uit dan begroot. Na een toelichting op de controleverklaring door accountant Laetitia Schram verleende de vergadering décharge aan het bestuur.

Positie AA’s

De positie van AA’s binnen de beroepsorganisatie staat ondertussen nadrukkelijk op de agenda. Veel AA’s voelen zich onvoldoende gehoord binnen de NBA. De beroepsorganisatie heeft daarom aangekondigd dat de eerstvolgende vrijkomende bestuurszetel zal worden ingevuld door een vertegenwoordiger uit deze achterban.

Daarnaast onderzoekt de NBA mogelijkheden om AA’s meer te betrekken bij commissies en andere activiteiten binnen de organisatie. Ook wordt bekeken of een onkostenvergoeding mogelijk is voor leden die zich voor de beroepsorganisatie inzetten.

Bestuurswissel en Loftrompet

Met de benoeming van Buerman krijgt het NBA-bestuur er een bestuurder bij met ervaring in zowel de controlepraktijk als beleid en stakeholdermanagement. Zij werkte jarenlang in de controlepraktijk van EY en is daar momenteel verantwoordelijk voor public affairs en externe relaties.

Ook de herbenoeming van Steef Visser als plaatsvervangend voorzitter kon rekenen op brede steun van de leden.

De Loftrompet, een onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor het beroep, ging dit jaar naar Jules Muis. De oud-NIVRA-voorzitter en voormalig vice-president van de Wereldbank reageerde vanuit de Verenigde Staten via een videoboodschap op de toekenning. Daarbij wees hij op de grote invloed die technologische ontwikkelingen de komende jaren op het accountantsberoep zullen hebben.

De volgende ledenvergadering van de NBA staat gepland voor 14 december 2026.