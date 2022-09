Btw-tarief verhuur accommodaties aan gemeenten voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Diverse hotels, pensions en vakantiebestedingsbedrijven verhuren accommodaties aan gemeenten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Belastingdienst licht toe hoe het in zulke gevallen zit met de omzetbelasting:

Als hotels, pensions of vakantiebestedingsbedrijven logies aanbieden aan personen die daar voor een korte periode verblijven, geldt daarvoor het btw-tarief van 9%. Dit tarief geldt ook voor de verhuur van een vakantie-accommodatie aan een vakantiebestedingsbedrijf (of een vergelijkbaar bedrijf) dat deze accommodatie gebruikt om logies aan te bieden aan personen die daar voor een korte periode verblijven.

Kort verblijf

Verhuren hotels, pensions en vakantiebestedingsbedrijven accommodaties voor de opvang van asielzoekers aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)? Dan is deze verhuur op basis van het huidige beleid belast met 9% btw. Het verblijf van de asielzoekers in deze accommodaties duurt soms relatief lang. Toch kan het door de aard van het verblijf worden gezien als een verblijf voor een korte periode.

Ook bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne door gemeenten kan het verblijf door de aard van het verblijf worden gezien als een verblijf voor een korte periode. Daarom kan het huidige beleid ook worden toegepast als hotels, pensions en vakantiebestedingsbedrijven accommodaties voor de opvang van deze vluchtelingen verhuren aan gemeenten. Ook dan geldt het btw-tarief van 9%.

Verhuur ongemeubileerde onroerende accommodaties: vrijgesteld

Is sprake van de enkele verhuur van ongemeubileerde onroerende accommodaties buiten het kader van het hotel-, pension-, en vakantiebestedingsbedrijf voor de tijdelijke opvang van asielzoekers? Dan valt die op basis van het huidige beleid níet onder het lage btw-tarief van 9%. Deze verhuur is volgens de wet vrijgesteld van btw. Dit geldt ook voor de verhuur van ongemeubileerde onroerende accommodaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van kloosters en kantoorruimte.

Verhuur roerende zaken: 21% btw

De enkele verhuur van roerende zaken voor de tijdelijke opvang van asielzoekers of vluchtelingen uit Oekraïne is belast met het algemene btw-tarief van 21%. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van een stacaravan of container.