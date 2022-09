Wat is het belang van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

In de Arbowet staat dat medewerkers eens in de zoveel tijd de gelegenheid moeten krijgen om een (medisch) onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is gericht op het voorkomen en beperken van de risico’s die het werk heeft voor de gezondheid van de medewerkers. Een gezondheidscheck kan veel opleveren voor de medewerker. Een mogelijkheid voor zo’n gezondheidscheck is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het geeft werkgevers de kans om het functioneren van uw medewerkers te bewaken, beroepsziekten en verzuim te voorkomen en hun werkplezier te vergroten.

Actie ondernemen aan de hand van een PMO

Een PMO bestaat uit vragenlijsten over gezondheid en werkplezier. Daarnaast kan er een lichamelijk onderzoek en een laboratoriumonderzoek gedaan worden. Aan de hand van dit soort onderzoeken kunnen extra gezondheidsrisico’s worden achterhaald. Hierbij kunt u denken aan risico’s die te maken hebben met werk, maar ook de privésituatie en de leefstijl van een medewerker worden meegenomen. Heeft er een adviesgesprek plaatsgevonden met een arts? Dan zal de arts na afloop een rapport met bevindingen opstellen. Zo kan er bijvoorbeeld aan het licht komen dat een medewerker een leesbril nodig heeft, of dat het verstandig is om zijn of haar voedingspatroon aan te passen door een verhoogd cholesterolniveau in het bloed. Op beide zaken kan de medewerker dankzij het PMO nu gericht actie ondernemen.

Dit betekent een PMO voor werkgevers

Werkgevers krijgen niet de individuele uitkomsten van een PMO. De medewerkers krijgen zelf wel inzicht in de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan de medewerker zelf om te bepalen wat hij of zij daarmee doet. Hier hebben werkgevers niet altijd invloed op. Toch kan de werkgever hierin wel een belangrijke rol spelen voor medewerkers. Bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden wanneer de medewerker hierom vraagt. In sommige branches is het aan de werkgever om te bepalen welke onderdelen er wel of niet in een PMO wordt opgenomen. Binnen bepaalde werkvelden is fysiek onderzoek een standaard onderdeel van een PMO. Een voorbeeld hiervan is de bouwsector.

De voordelen van een PMO

Voor de medewerker is het uiteraard fijn om, helemaal gratis, te weten wat zijn of haar gezondheidssituatie is. Een PMO biedt ook directe voordelen voor werkgevers. Zij kunnen verzuim en hiermee ook hoog oplopende verzuimkosten voorkomen bij medewerkers. Bij voldoende deelnemers kan de werkgever een algemeen beeld vormen van de gezondheid binnen het bedrijf. Zo kan bijvoorbeeld naar voren komen dat bepaalde klachten vaker voorkomen dan andere klachten. Ook kunnen bepaalde klachten vaker dan gemiddeld op bepaalde afdelingen voorkomen. Er zijn ook mogelijkheden om vergelijkingen te maken met cijfers uit de branche. Deze cijfers bieden werkgevers de kans om doelgericht actie te ondernemen. Bij een volgend PMO kunnen werkgevers ook zien of de ingezette acties effect hebben gehad.

Signalen herkennen via een PMO

Eerder in dit artikel kwamen beroepsziekten al even aan bod. Door een PMO hebben werkgevers de kans om signalen die kunnen duiden op beroepsziekten bij hun medewerkers op te vangen. Daar kunnen werkgevers acties op ondernemen en daarmee verzuim voorkomen. De verzuimkosten door beroepsziekten zijn in vier jaar tijd meer dan verdubbeld: van 1,2 naar 2,5 miljard euro. Dit is een hoge kostenpost voor werkgevers. Zo’n 27 procent van het aantal werkgerelateerde verzuimdagen blijkt in direct verband te staan met psychische beroepsziekten. In 2019 gaf 26 procent van de medewerkers die hebben verzuimd aan dat dit verzuim geheel of deels het gevolg is geweest van werk.

We kunnen onderscheid maken tussen psychische en fysieke beroepsziekten. Bij psychische beroepsziekten gaat het bijvoorbeeld om:

Overspannenheid

Burn-out

Depressie

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Hebben we het over fysieke beroepsziekten, dan kan het gaan om:

Rugklachten

Nekklachten

Schouderklachten

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas

Meer weten?

Als accountant kunt u uw klanten informeren over praktische zaken rond verzuimbeleid. Sazas kan als verzuimspecialist u en uw klanten professioneel ondersteunen op het gebied van verzuim én verzuimpreventie. Neem een kijkje in de Sazas Kennisbank, met veel praktische informatie over verzuim, of bekijk met welke verzuimdiensten Sazas u en uw klanten op het gebied van verzuim kan ondersteunen.