AV3 2022 | Transformatie naar een geïntegreerd klantbeeld

De Jong & Laan kiest als vooruitstrevende accountantsorganisatie voor moderne oplossingen voor zichzelf én voor haar klanten. Sinds een aantal jaar werken alle 700 medewerkers van de 23 vestigingen met PSA365, op basis van Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation.

De Jong & Laan heeft bewust gekozen voor het Microsoft-platform. ‘Om onze klanten optimaal te ondersteunen is een continue, gezamenlijke analyse van financiële en operationele data noodzakelijk‘. vertelt directeur Roland Ogink. ‘Wij willen innovatief zijn, zowel in de controle-, samenstel- als de fiscale praktijk. Dat geldt voor toepassingen die we gebruiken voor onze klanten, maar ook voor interne oplossingen. Om onze klanten steeds beter te kunnen bedienen, hebben we een modern systeem nodig. Dit systeem moet niet alleen inzicht geven in projecten die lopen bij de klant of een losstaand overzicht zijn waarin een adressenlijst van klanten staat. We willen een oplossing waarin we alle stappen in onze communicatie en samenwerking met de klant integreren, oftewel van lead tot factuur. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het team op een moderne manier met de oplossing kan werken en dat ze van elkaar weten wat er gebeurt bij de klant. We staan immers voor de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende disciplines in onze organisatie. Het Microsoft-platform voldoet aan die eisen.’

Cloud First Strategy

Automatiseerder GAC ondersteunt de Jong & Laan bij hun digitale transformatie. GAC biedt IT-oplossingen aan groothandelsorganisaties, producerende bedrijven, het onderwijs, de medische sector en zakelijk dienstverleners, met als doel die bedrijven efficiënter te laten werken. ‘Een van de belangrijkste focusgebieden voor ons is de accountancy,’ verklaart Erik van Driel, CEO van GAC. ‘Samen met de Jong & Laan en Microsoft hebben wij de oplossing voor Practice Management op basis van het Microsoft Dynamics 365-platform voor deze branche gebouwd.

Dit is een alles-in-een oplossing om alle bedrijfsprocessen te digitaliseren en te stroomlijnen.’ Roel van Zon, directeur Business Development en verantwoordelijk voor het productbeleid bij GAC vult aan: ’Wij hebben de “Cloud First Strategy” geadopteerd in ons productiebeleid. Dat betekent dat al onze oplossingen volledig beschikbaar zijn in de cloud. Hierdoor zijn gebruikers automatisch up-to-date en kunnen zij zich focussen op de groei van hun onderneming.’

Centraal overzicht

De eerste gesprekken met de Jong & Laan over de samenwerking met GAC waren heel positief, vond Erik van Driel. ‘Tijdens de gesprekken hebben we echt ondernemerschap gevoeld en ervaren. Dat onderscheidt de Jong & Laan van

GAC, met vestigingen in Oirschot, Bunnik en Gent, maakt onderdeel uit van de Broad Horizon Group: een bedrijf met meerdere labels in Finland, Denemarken, België en Nederland. Het softwarebedrijf helpt bedrijven met digitaal transformeren door innovatieve Microsoft-software in te zetten. GAC heeft (op dit moment) 600 klanten die volledig werken op Microsoft-technologie.

andere accountantskantoren’. Nadien volgde de meer praktische invulling van de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van CRM. De Jong & Laan was op zoek naar een oplossing om alle informatie van een klant centraal vast te leggen. En dan op zo’n manier dat je een “360 graden beeld” van die klant hebt, zoals

Dennis Krukkert, manager IT van de Jong & Laan het mooi verwoordt. ‘Met het Microsoft-platform kunnen we alle relevante gegevens vastleggen bij de klant, in plaats van in losse systemen en Excellijstjes. Daarnaast waren we ook op zoek naar een modern platform dat eenvoudig integreert met andere applicaties, zowel binnen ons IT-landschap als daarbuiten. Roland Ogink vult aan: ‘Alle informatie rondom een klant leggen we vast en gebruiken we ook op ons klantportaal. Zo is op een eenvoudige manier en voor de hele organisatie duidelijk wat er leeft bij een klant en waar een mogelijke vraag kan ontstaan.’

Growing together

De Jong & Laan heeft in GAC een partner gevonden die zich focust op de top 100 van accountantskantoren in Nederland. De filosofie van GAC is “Growing Together”. ‘Het zit in onze genen om samen te werken’, zegt Erik Van Driel. ‘Wij helpen bedrijven met digitaal transformeren, door innovatieve Microsoft-software in te zetten. Dit doen wij door een continue partnership met onze klanten. We zoeken dus ook partnerships die voor de lange termijn zijn.’

Trendsetter

Erik van Driel noemt partner de Jong & Laan een early adopter als het gaat om Microsoft Dynamics 365 voor de accountancybranche. ‘In de accountancybranche zijn veel trendvolgers. Zij maken pas gebruik van een oplossing als deze helemaal doorontwikkeld is en ook als meerdere kantoren er gebruik van maken. De Jong & Laan is een uitzondering. De organisatie loopt voorop en durft keuzes te maken. Zij zijn een echte trendsetter. Met hun keuze voor het moderne Microsoft-platform kan de Jong & Laan al hun oude applicaties afsluiten. Het platform vangt veel processen voor de vestigingen van de organisatie af. Zo zijn zij beter in staat hun groeiambities waar te maken.’