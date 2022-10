NBA organiseert webinar over Standaard 315

Voor de controle van jaarrekeningen, waarvan boekjaren beginnen op of na 15 december 2021, verandert de aanpak van de risicoanalyse. Dat heeft grote gevolgen voor de planning en uitvoering van uw controlewerkzaamheden. Op 25 oktober organiseert de NBA hierover een webinar.

De nieuwe aanpak van de risicoanalyse is een gevolg van de wijziging van Standaard 315. Daarom organiseert het Platform reguliere vergunninghouders van de NBA in samenwerking met de Faculty Audit & Assurance een webinar op dinsdag 25 oktober aanstaande. In dit webinar wordt ingegaan op de praktische consequenties van de wijzigingen in deze Standaard.

Standaard ingrijpend gewijzigd

De inhoud van deze standaard (risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten) is ingrijpend gewijzigd. Het aantal vereisten is minder dan voorheen, maar de toelichting en bijlagen zijn veel uitgebreider. Er is concreter en gedetailleerde beschreven wat accountants moeten doen om tot een goede risico-inschatting te komen, en welke (gedetailleerde) informatie noodzakelijk is om deze risico-inschatting op een goede manier te kunnen maken. Verder is er een aantal nieuwe begrippen geïntroduceerd en zijn er andere kleinere veranderingen.

Aanmelden voor het webinar kan hier.