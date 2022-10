Schouten opent optie tweede pijlerpensioen voor zzp’ers

De komende Wet toekomst pensioenen voorziet niet in een verplichting voor zzp’ers om pensioen op te gaan bouwen, maar pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s mogen wel bij wijze van experiment volgend jaar een tweedepijlerpensioen gaan aanbieden aan zelfstandigen, heeft minister Schouten besloten.

Pensioenfondsen mogen vijf jaar lang experimenteren. Zzp’ers die zich in die tijd aanmelden, mogen daarna nog drie jaar vrijwillig blijven deelnemen in het geval het experiment wordt beëindigd. Schouten wil met het ontwerpbesluit de oppositie tegemoetkomen, die de pensioenopbouw door zelfstandigen meer willen stimuleren.

Fiscale grenzen

Zelfstandigen kunnen zich aansluiten bij het fonds van de sector waarin zij werken, of zelf kiezen als zij in meerdere sectoren actief zijn. Het uitgangspunt is dat een zelfstandige voor het gehele pensioengevend inkomen (tot de maximaal de aftoppingsgrens; eventueel lager vast te stellen door de betreffende pensioenuitvoerder) kan deelnemen aan een pensioenregeling in de tweede pijler. Het (maximale) pensioengevend inkomen betreft de winst uit onderneming in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de inleg wordt gedaan.

Een zzp’er die meerdere opdrachtgevers heeft, kan niet voor het volledige pensioengevend inkomen aan meerdere pensioenregelingen in de tweede pijler deelnemen. ‘Zelfstandigen kunnen pensioenpremies aftrekken, voor zover binnen de maximale fiscale kaders wordt gebleven. De zelfstandige zelf moet fiscale bovenmatigheid voorkomen. Dit is in overeenstemming met de huidige praktijk waarin mensen ook in meerdere regeling kunnen deelnemen en, naast een regeling in de tweede pijler, kunnen opbouwen in de derde pijler.’

Geen uitsluiting

De inzet is dat zzp’ers bij een pensioenfonds aanspraak kunnen maken op dezelfde regelingen als werknemers, dus inclusief nabestaandenpensioen en premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. De pensioenaanbieder kan vanwege het collectieve karakter geen deelnemers uitsluiten op grond van hun risicoprofiel, waarschuwt Schouten.