MAX: boekhouder liet vermogen oudere weduwe verdampen door crypto’s

Tv-programma MAX Meldpunt besteedt aandacht aan het lot van een 85-jarige dame, die haar vermogen van twee ton zag verdampen nadat haar boekhouder besloot om met het geld in crypto’s te gaan.

Een neef en nicht van de kinderloze weduwe leggen bij de ouderenomroep uit dat hun tante de boekhouder in een levenstestament als gevolmachtigde had aangewezen. Ze vertrouwde de man volledig, maar begon afgelopen zomer nattigheid te voelen toen de zorgverzekeraar meldde dat er gegevens waren veranderd. Navraag leerde daarna dat al haar vermogen, dat op verschillende bankrekeningen stond, was verdwenen. De bankrekeningen waren opgeheven en al het geld bleek te zijn overgemaakt naar de boekhouder.

‘Boekhouder ook opgelicht’

Die boekhouder geeft toe dat hij de rekeningen heeft opgeheven en het geld naar zijn rekening heeft overgemaakt. Dat investeerde hij naar eigen zeggen bij verschillende cryptobedrijven, om het vermogen te vermeerderen. Maar de inmiddels 82-jarige boekhouder werd daarbij op zijn beurt ook opgelicht door een Amerikaan, stelt de man.

Niet aansprakelijk

De boekhouder stelt dat hij niet aansprakelijk is voor de geleden schade. In een brief schrijft hij: “Ik heb naar eer en geweten de gelden op basis van de volmacht geïnvesteerd, met de bedoeling om hier geheel ten gunste van mevrouw een beter rendement uit te halen.”

