Jubelton vooruitlopend op afschaffing nog erg in trek

Hoewel de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning – de jubelton – pas in 2024 helemaal wordt afgeschaft lopen veel vermogende ouders en hun kinderen alvast vooruit op de aanstaande verlaging van de fiscale vrijstelling. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

Het kabinet wil de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen vanaf 1 januari 2023 verlagen van € 106.671 tot €28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Dat voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023.

Notarissen druk

Verschillende notarissen zien nu meer klanten die nog gebruik willen maken van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken aan iemand voor de koop van een huis of het afbetalen van een hypotheek. Toch geven niet alle notarissen aan drukker te zijn. Sommigen verwachten dat pas tegen het einde van het jaar. Wel komen er al veel vragen binnen bij deskundigen over de jubelton. “Mensen zijn er heel erg mee bezig, we krijgen enorm veel vragen hierover”, zegt Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen, een keten van 150 kantoren.

Verschillende soorten gebruikers jubelton

Notaris Autar ziet grofweg drie soorten klanten die gebruik willen maken van de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen. “Ten eerste mensen die gewoon ontzettend veel geld hebben. Niet alleen ouders die schenken aan kinderen, maar ook grootouders.” Een tweede groep heeft eerder al een woning aangeschaft voor een kind. “Die kunnen die nu alvast deels belastingvrij aan hun kind schenken.” Een derde groep bestaat uit mensen die schenken om ervoor te zorgen dat bij overlijden kinderen minder erfbelasting hoeven te betalen.

Bron: NOS