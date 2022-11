Het belooft een interessante middag te worden, georganiseerd door: Sdu en Lupasafe (voorheen Skopos). We staan stil bij de nieuwe Europese richtlijn voor cybersecurity (NIS2). Hoezeer heeft dit impact op jou als accountant? Welke risico’s loopt je kantoor als je er niet aan voldoet? En hoe verhoog je je eigen cyberveiligheid én die van je klanten?

Als accountant wil je meer toegevoegde waarde bieden aan je klant en ben je tegelijkertijd op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Daarnaast neemt de rapportageverplichtingen op het gebied van cybersecurity snel toe, gaat een audit in de toekomst steeds meer online op basis van real-time data en nemen de zorgen over privacy van gegevens en cyberbeveiligingsproblemen toe. Veel uitdagingen dus voor jou als accountant. Maar uitdagingen betekenen ook kánsen en daar praten we graag met je over door tijdens deze netwerkbijeenkomst.

Hierbij nodigen we je uit voor onze gratis netwerkbijeenkomst over cybersecurity: van probleem naar opportunity op donderdag 15 december a.s.

Programma

Tijdens deze netwerkbijeenkomst praat Gert de Fluiter (accountant en partner bij Schuiteman Accountants) je bij over de aankomende Europese richtlijn NIS2. Wat kun je verwachten en welke kansen biedt de wetgeving voor jou als accountant?

In het tweede gedeelte komen praktijkvoorbeelden aan bod die spelen bij jouw klanten. Gerrit Valkenburg (S for Software) vertelt hoe het initiatief BOV ( bedrijvenkring ondernemend Veenendaal ) een stap maakt om mkb’ers in Veenendaal cyber veiliger te maken. Is er voldoende inzicht in informatiebeveiligingsrisico’s en hoe kan de BOV bijdragen aan de weerbaarheid van het mkb tegen cyberaanvallen? En het zal je niet ontgaan zijn. Een cyberaanval kan iedereen overkomen, maar biedt ook kansen voor de accountancy. DRV, Full Finance en Vermetten vertellen hun verhaal.

Kosten: Gratis

Locatie: Schuiteman Accountants & Adviseurs – Boylestraat 28, Ede

Datum:15 December

Tijd: Inloop vanaf 15:30

Schrijf je direct in via onderstaande button: