‘Boekhouding cryptobeurs FTX was een chaos’, vragen over rol accountants

De nieuwe aangestelde topman bij FTX veegt de vloer aan met de financiële organisatie bij de in grote problemen verkerende cryptobeurs. Puinruimer John Ray was twee decennia geleden curator bij Enron, maar zegt niettemin nog nooit zo’n puinhoop te hebben gezien als bij FTX.

FTX is in grote financiële problemen verzeild geraakt en komt miljarden dollars tekort. Bronnen hebben tegen Reuters gezegd dat er ten minste 1 miljard dollar aan geld van klanten kwijt is. De kans lijkt behoorlijk aanwezig dat klanten veel geld gaan verliezen en FTX als een van de grotere boekhoudschandalen gaat gelden.

Puinhoop

Topman Ray doet zijn uitspraken in een document (pdf) dat onderdeel is van de juridische procedure die hoort bij het aanvragen van uitstel van betaling. Daarin zet hij uiteen wat hij sinds vorige week vrijdag bij het bedrijf heeft aangetroffen. De voorlopige bevindingen zijn niet mals: ‘Never in my career have I seen such a complete failure of corporate controls and such a complete absence of trustworthy financial information as occurred here. From compromised systems integrity and faulty regulatory oversight abroad, to the concentration of control in the hands of a very small group of inexperienced, unsophisticated and potentially compromised individuals, this situation is unprecedented.’

Ray zegt de financiële administratie van de tientallen bedrijven binnen het FTX-concern te wantrouwen. Hoeveel geld het concern nog in kas heeft is vooralsnog onduidelijk. Tot nu toe werd er 740 miljoen dollar in cryptovaluta aangetroffen, ‘een fractie’ van wat men hoopt te vinden.

Accountancy

FTX heeft geen eigen accountancy-afdeling, dit werd buiten het bedrijf belegd. In verschillende Amerikaanse media worden ook al vragen gesteld over de rol van de controlerend accountant bij FTX. Het is nog niet helder welk kantoor de boeken van de cryptobeurs het laatst controleerde, maar het lijkt duidelijk dat die accountant veel heeft uit te leggen over de manier waarop hij zijn werk heeft uitgevoerd.

(NOS/Reuters/AV)