Voor ieder accountantskantoor is een gezonde klantrelatie topprioriteit. Voor Wesselman begint die al bij het geluk van de medewerker. Vennoten Erik Jasper Noll en Gülhan Üçgül lichten deze jarenlange succesformule toe.

Gelukkige werknemers maken gelukkige klanten. Het klinkt zo eenvoudig. Wesselman heeft een masterplan ontwikkeld waarin onder andere ‘het werkgeluk van de werknemer’ onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. Ook de klant en de doelen voor de toekomst maken hier onderdeel van uit. Noll: ‘We hebben eerst onderzocht wat er leeft binnen onze organisatie en hoe ver we zijn. De terugkoppeling van medewerkers is ontzettend belangrijk om tot een goed fundament te komen voor je missie, visie en waarden.’

Collectief belang

Üçgül legt uit waarom dat fundament zo belangrijk is: ‘Gelukkige medewerkers maken tevreden klanten, tevreden klanten maken een gezonde organisatie. Als we al onze besluitvorming doen vanuit dit fundament, zal het resultaat ook in het belang zijn van het collectief. Alles wat je dan samen doet, doe je vanuit dezelfde waarden. Dat draagt allemaal bij aan de gezamenlijke doelstelling de klant zo optimaal mogelijk te helpen.’

Het collectieve belang is – nog steeds – goed voelbaar op de werkvloer, bevestigt ook Noll: ‘Als je bij ons rondloopt, zie je geen onderscheid tussen een vennoot of iemand anders. Je merkt het onderling ook niet in de teams, we zijn een heel platte organisatie waar het makkelijk is in contact te komen. We zijn daar ontzettend trots op.’ Functioneringsgesprekken? Daarvan namen ze bij Wesselman al jaren geleden afscheid: ‘Je ambities en de weg ernaartoe moeten centraal staan’, vertelt Üçgül.

Het blijkt een kenmerk van een veel grotere cultuur die – ook mede door het fundament – al jaren is gericht op persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling. Üçgül: ‘Durf te dromen en deel die met ons. Dat is een belangrijke boodschap die organisatiebreed wordt gevoeld. Samen kijken we hoe we elkaar kunnen helpen.’ ‘En daarbij liggen alle opties open’, vult Noll aan. ‘Gaat je hart meer uit naar consultancy dan accountancy? Dan bouwen we daarvoor samen een traject. Soms lukt dat en soms ook niet.’

‘Wezenlijk anders’

Niemand heeft een eigen werkplek, dichte deuren zie je nauwelijks, ronde tafels om even bij elkaar te zitten. Ze maken Wesselman ‘wezenlijk anders’. Üçgül: ‘Het valt ook sollicitanten op dat we allemaal door elkaar zitten, dat vinden ze echt leuk. En dat is precies wat we willen uitstralen; vrijheid, flexibiliteit en niet zo strak omlijnd met vaste kaders. Het is een goede basis voor een kwaliteitsgerichte cultuur.’

Kernwaarden zoals gastvrijheid, energiek, samenhang en kwaliteit zijn bij Wesselman niet alleen een doel op zichzelf, maar tegelijkertijd een voedingsbodem die goed wordt onderhouden. Noll: ‘We houden vier keer per jaar een ‘pulse meting’ om te achterhalen waaraan we nog meer aandacht moeten besteden. De aanbevelingen en acties die daar uitkomen, bespreken we openlijk met elkaar.’

Een van de resultaten uit zo’n pulse meting is de maandelijkse lunchsessie waar iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar persoonlijke of zakelijke succes te delen: ‘We kwamen net uit de coronatijd. Uit eerdere metingen bleek er toen een brede behoefte te zijn om elkaar vaker op te zoeken. Recent deden we weer een meting. Wat blijkt? De samenhang die voor corona werd gevoeld zat weer op het oude niveau! Het meten van de impact van ingezette acties is erg waardevol.’

Diversiteit en betrokkenheid

Typerend voor de cultuur bij Wesselman is de wintersport van vorig jaar: ‘Van de 140 collega’s gingen er 118 mee. Op dit moment ligt er een idee bij een groepje medewerkers om zelf een volgende wintersport te organiseren. Deze betrokkenheid naar elkaar is typerend voor de informele cultuur in onze organisatie.’ Noll benadrukt dat het niet alleen gaat om betrokkenheid: ‘We hebben onlangs een “convenant diversiteit” ondertekend met het NBA voor meer inclusiviteit en diversiteit. We zijn daarin als kantoor al heel ver. We hadden nog laatst een lunch met alle collega’s. Iedereen keek toen bewust om zich heen hoe divers ons kantoor eigenlijk is. Dat was mooi om te zien.’ ‘Diversiteit is niet een doel’, voegt Üçgül toe: ‘Met diversiteit zorg je voor meer creativiteit en effectiviteit in de samenwerking. En daarvan worden zowel medewerkers als klanten gelukkig.’

Investeren in digitale toekomst

Met een belang in ict-bedrijf Embora Group heeft Wesselman de weg geplaveid voor een digitale toekomst. Noll: ‘Zo kunnen we onze werkprocessen nog effectiever inrichten en nóg slimmer worden in het gebruik van data voor onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan effectievere informatie voor het maken van risicoanalyses. Doordat we data sneller en makkelijker kunnen omzetten, zijn we ook in staat makkelijker te sturen op keuzes die er moeten worden gemaakt.’

Noll ziet daarin een kans voor het ontwikkelen en opleiden van eigen mensen: ‘Door ook in de organisatie ruimte te geven aan het ontwikkelen van ict-kennis, worden we als organisatie niet alleen nóg diverser en breder, maar ook toekomstbestendiger.’ Uiteindelijk draait het geluk van de medewerker – en dus ook van de klant – om één simpele boodschap. Üçgül: ‘Zorg voor ruimte om met elkaar te kunnen delen, leren en ontwikkelen. Zo krijg je passievolle, gelukkige medewerkers en daarmee een goede bediening van klanten en een gezonde, toekomstbestendige organisatie.’

Tekst: Sander Voortman

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/