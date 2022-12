AV- Top 50 | Een multidisciplinaire groeier

Van Oers Accountancy & Advies is in Brabant een grote speler. Alle groei van de afgelopen decennia was organisch. ‘Accountancy is de basis, maar er ligt ook steeds meer nadruk op advies.’

‘Voor een accountants- en adviesorganisatie ontstaan er eigenlijk altijd wel weer nieuwe mogelijkheden’, vertelt CEO Peter Hofwegen. Van Oers Accountancy & Advies transformeerde de afgelopen jaren van traditioneel accountantskantoor naar een multidisciplinaire organisatie die regelmatig een nieuwe tak van sport aanboort: van Organisatieadvies via HR-diensten en juridisch advies, tot duurzaamheidsadvies, IT- en financieringsadvies. Hofwegen: ‘Wij zijn de trusted advisor die onze klant met een zo breed mogelijk scala aan diensten ontzorgt.’ Van Oers heeft een lange historie en viert in 2024 haar 60-jarig jubileum. Bijzonder is wel dat de 83-jarige oprichter, Harrie van Oers, bijna elke dag op kantoor is te vinden. ‘Hij heeft nog steeds een goed contact met veel van onze medewerkers’, stelt Hofwegen. Van Oers gaat prat op een open en laagdrempelige cultuur. ‘We zijn hier erg zuinig op’, vertelt Hofwegen. ‘We doen het samen. Het is zomaar mogelijk dat de directeur samen met een stagiaire naar een klant gaat. Dat is een van de redenen dat starters graag bij ons komen werken.’

Vooral regionaal

Die starters komen vooral van Avans Hogeschool en Tilburg University. De organisatie ziet ook een toename vanuit Erasmus Universiteit Rotterdam. Van Oers is een van de grootste accountantsorganisaties in West-Brabant, en heeft meerdere kantoren in die regio. De meeste dienstverlening is lokaal en regionaal, maar corporate finance, advies- en controlediensten zijn landelijk bekend, met in het oog springende klanten. De klantenportefeuille groeit snel en van oudsher zijn veel klanten actief in het grotere MKB of kleinere corporates.

‘Onze basisdienstverlening, administraties voeren en controleren, is grotendeels geautomatiseerd’, vertelt Hofwegen over hoe het er bij Van Oers aan toegaat. ‘Op basis van wat we tegenkomen, bieden we onze klanten diverse diensten aan. Dat noemen we onze multidisciplinaire aanpak. Alles komt samen in moderne dashboards, waar we voortdurend aan werken. Innovatie is voor ons een groot goed.’

Van Oers werkt nauw samen met een aantal softwareleveranciers, zoals Basecone, Twinfield en vooral ook AFAS. Omdat administraties bij Van Oers actueel worden bijgehouden, ligt de nadruk steeds minder op het eens per jaar bespreken van de jaarrekeningen van klanten, maar juist veel meer op allerlei vormen van advies. Hofwegen zegt: ‘Bij deze besprekingen maken we gebruik van het softwarepakket Intellifin, dat we samen hebben ontwikkeld met een Belgisch collega-kantoor. Hiermee kunnen we onze klanten gericht adviseren over hoe ze de prestaties van hun bedrijf kunnen verbeteren.’

Divers werk

De multidisciplinaire en innovatieve aanpak van Van Oers – ook AFAS-dienstverlening hoort daar inmiddels bij – heeft een aantal voordelen. In de eerdergenoemde open cultuur ontstaan op allerlei gebieden samenwerkingen, wat doorwerkt in de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten. Voor de medewerkers van Van Oers is het gevolg dat het werk gevarieerd is en de klant altijd toegevoegde waarde ervaart. Hofwegen licht toe: ‘Omdat we onze processen zo ver hebben geautomatiseerd, kunnen onze medewerkers meer tijd besteden aan het adviseren van hun klanten, waarbij ze dan nauw samenwerken met alle specialisten die we in huis hebben.’

Organische groei

Naast stabiliteit heeft deze aanpak Van Oers ook veel groei gebracht. Het kantoor is een belangrijke speler geworden in de Nederlandse accountancy-branche zonder de laatste jaren overnames te doen. Alle groei van de afgelopen jaren was organisch. Hofwegen: ‘Daardoor voelt ons aanbod zo authentiek aan. Onze accountancy- en fiscale diensten zijn de basis, en daaromheen kijken we wat we onze klanten nog meer kunnen bieden.’ Zien we mogelijkheden, dan bouwen we een nieuwe servicelijn op voor onze klanten. Zo zijn we de laatste jaren die multidisciplinaire organisatie geworden.

Veel loopbaanmogelijkheden

‘Ook mij heeft deze strategie veel gebracht’, vervolgt Hofwegen. De voormalige bankier werkt sinds negen jaar bij Van Oers. Hij werd aangetrokken om de organisatie te helpen groeien, onder andere door een aantal nieuwe adviesdiensten te introduceren. Na verloop van tijd kwam hij steeds meer in bestuurlijke rollen terecht en ging zich meer richten op de strategie van het bedrijf. Zo werd hij uiteindelijk vanaf 1 januari 2022 ook bestuursvoorzitter. Om maar te zeggen: het brede spectrum aan diensten leidt tot veel loopbaanmogelijkheden.

Van Oers telt op dit moment 12 partners en daarnaast nog 14 directieleden die direct verantwoordelijk zijn voor een afdeling of zogenoemde servicelijn. Op dit moment werken er ongeveer 430 mensen bij Van Oers. Ongeveer vijftig procent van de medewerkers is vrouw, en bij de partners is dat inmiddels 25 procent. De gemiddelde leeftijd bij Van Oers is met 34 redelijk jong te noemen. En dat past natuurlijk bij een bedrijf dat trots is op zijn dynamiek, platte organisatie, innovatie en multidisciplinaire aanpak.

Tekst: Philip Willems

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/