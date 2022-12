Belastingtelefoon gooide half miljoen keer de hoorn op de haak

Burgers en bedrijven die de afgelopen drie maanden de Belastingtelefoon belden, werden ruim een half miljoen keer direct geweigerd omdat de wachtrij te lang was, ontdekte NRC uit gegevens die bij de Belastingdienst zijn opgevraagd.

In augustus, september en oktober werd de Belastingtelefoon 2,6 miljoen keer gebeld, maar in 900.000 gevallen kon de beller niet terecht met zijn of haar vraag. Meer dan 500.000 keer werd een telefoontje geweigerd omdat de wachtrij te lang was en het belsysteem de verbinding daarom direct verbrak. Bijna 400.000 keer hingen mensen zelf op omdat ze te lang moesten wachten. De volhouders wachtten gemiddeld ruim vijftien minuten voordat er iemand aan de lijn kwam.

Terugbellen lukt bijna altijd

De slechte bereikbaarheid van de fiscale telefoondienst is al een tijdje bekend, onlangs lag het systeem helemaal plat. De Nationale Ombudsman waarschuwde eerder dat het ‘onbeantwoord blijven van vragen verstrekkende gevolgen [kan] hebben’, zoals betalingsregelingen die niet worden getroffen en brieven die zonder uitleg niet worden begrepen. De bereikbaarheid zou volgens staatssecretaris Van Rij vanaf september verbeteren, maar daar is vooralsnog dus niet veel van te merken, ondanks het aantrekken van 300 extra mensen. ‘Mensen bij de BelastingTelefoon werken bijzonder hard, maar we lopen tegen de limieten aan’, laat de Belastingdienst weten. ‘In bijna alle gevallen lukt terugbellen dezelfde dag nog.’ Volgens NRC komen er veel vragen binnen van bedrijven die de corona-belastingschulden moeten gaan terugbetalen.

Bron: NRC