Honderden effectenleasebeleggers krijgen volledige schade vergoed

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft dinsdag 6 december in ruim 250 zaken beslist dat gedupeerde beleggers in effectenleasecontracten hun volledige schade vergoed krijgen. Het gerechtshof kwam tot deze beslissing na een uitspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp.

We moeten er twintig jaar terug voor in de tijd. Rond de eeuwwisseling waren er complexe producten op de markt waarbij particulieren met geleend geld in aandelen konden beleggen. Toen de beurzen in 2001 sterk daalden leden beleggers van onder meer Legio Lease (later Dexia) grote verliezen en raakten zij hun inleg (deels) kwijt. Een aantal van hen hield er schulden aan over.

Collectieve regeling

In totaal ging het om honderdduizenden mensen met zo’n soort belegging. In 2007 heeft Dexia met een groot deel van hen een collectieve regeling bereikt. De rechter oordeelde destijds dat Dexia haar zorgplicht ten opzichte van deze beleggers had geschonden en verklaarde de regeling algemeen verbindend. Een deel van de beleggers maakte echter gebruik van de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze regeling (‘opt-out’). Zij startten een procedure bij de rechter.

Onbevoegd advies

De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren in een aantal effectenleasezaken uitspraak gedaan over de vraag wanneer een belegger recht heeft op een schadevergoeding en over de hoogte van die schade. Volgens de Hoge Raad heeft een belegger recht op volledige vergoeding van de schade als hij bij het aangaan van zijn contract is geadviseerd door een tussenpersoon die daar geen vergunning voor had, en de bank dat wist of behoorde te weten. De bank moet dan de volledige schade dragen.

Beslissing van het hof

De beleggers in de zaken waarin dinsdag uitspraak werd gedaan zijn bij het afsluiten van hun effectenleasecontract geadviseerd door tussenpersoon Spaar Select. Mensen werden thuis bezocht door een medewerker van Spaar Select, die vervolgens met de potentiële klanten hun persoonlijke situatie besprak en hen op grond daarvan een effectenleaseproduct adviseerde. Deze beleggers werden vervolgens bij de bank aangebracht.

Spaar Select

De bank was destijds op de hoogte van de werkwijze van Spaar Select, terwijl deze tussenpersoon geen vergunning had voor deze adviesvorm. In geval van advisering door zo’n tussenpersoon was het de bank op grond van financiële regelgeving verboden om een effectenleasecontract met de klant aan te gaan. Dat heeft de bank op grote schaal toch gedaan, zonder in individuele gevallen na te gaan of de door Spaar Select aangebrachte klant was geadviseerd. Dexia is daarom aansprakelijk voor de volledige schade die de beleggers hebben geleden door het aangaan van de effectenleasecontracten.

Er lopen momenteel alleen al bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch nog honderden zaken van particuliere beleggers tegen Dexia.

Bron: rechtspraak.nl