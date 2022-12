Topjuriste die verdwenen memo schreef, overwoog klokkenluider te worden in toeslagenaffaire

Sandra Palmen, de vrouw die een memo schreef over de toeslagenaffaire dat spoorloos verdween, heeft overwogen om klokkenluider te worden in de toeslagenaffaire. Ze zei dit in het radioprogramma Met het oog op morgen.

Palmen was in 2016 en 2017 de hoogste jurist bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. In maart 2017 schreef ze in een advies dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld bij de stopzetting van kinderopvangtoeslag en dat ouders gecompenseerd moesten worden voor het handelen van de dienst. Haar advies over zoek van een manager, later bekend geworden als het memo-Palmen, werd genegeerd en verdween.

Ongebruikelijk

Met als gevolg dat toeslagouders heel veel rechtsbescherming werd onthouden. Zo werden zij niet meer extra gewaarschuwd, konden ze niet meer op gesprek komen en werden ze van het ene op het andere moment geconfronteerd met een stopzetting, zonder dat ze wisten waarom. Palmen vertelde op de radio dat het haar vrij snel duidelijk werd gemaakt dat haar advies niet opgevolgd zou worden en dat de Belastingdienst door wilde gaan met procederen. Volgens de juriste was het ongebruikelijk dat haar adviezen werden genegeerd. Toen ze haar memo aan haar leidinggevende doorstuurde, had Palmen het idee dat de urgentie van haar advies ook werd gevoeld. Het stuk zou, buiten de deur, worden besproken op een hei-dag, maar ze had aangeboden om alsnog toelichting te geven als er vragen waren. ‘Een seintje’ was daarvoor genoeg geweest. ‘Maar dat seintje is niet gekomen.’

Chocoladeletters

In Met het oog op morgen onthulde Palmen dat ze even heeft overwogen om de zaak naar buiten te brengen, om klokkenluider te worden. Uiteindelijk deed ze dit niet. ‘Dan zou ik zelf het probleem zijn geworden. Dan zou er in chocoladeletters in de krant hebben gestaan: “ambtenaar klapt uit de school”,’ aldus de topjuriste. De misstanden waren wat haar betreft destijds ook al zo overduidelijk dat ze ervan uitging dat de Belastingdienst ze wel moest oplossen. ‘Ik had er ook wel het vertrouwen in dat dit heel snel op een andere manier opgepakt zou worden.’

Mogelijk meineed

Maandag onthulde Nieuwsuur dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar het mogelijk plegen van meineed door de topambtenaren bij de parlementaire ondervragingscommissie. Zij zeiden destijds niets te weten van het memo. De beslissing om een onderzoek te starten werd al in juni 2021 genomen, toen een groep gedupeerde ouders aangifte deed van meineed, zo bevestigt het parket Den Haag. Een beslissing tot eventuele vervolging is nog niet genomen. Het OM neemt de zaak hoog op: het heeft zowel het College van procureurs-generaal als het ministerie van Justitie en Veiligheid over de zaak geïnformeerd.

