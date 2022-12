Personalia | Drie nieuwe partners en vijf nieuwe directeuren bij Moore DRV

Per 1 januari 2023 treden Kristian Aarnoutse, Danny Nieuwenhuijze en Rick Wiegmans toe tot de maatschap Moore DRV. Vier personen zijn benoemd tot directeur. Ook trok Moore DRV een directeur ESG aan.

Kristian Aarnoutse (39 jaar) werkt 20 jaar voor Moore DRV en doorliep alle functies in de praktijk mkb accountancy & advies. Ook fiscalist Danny Nieuwenhuijze (36 jaar) heeft zijn gehele carrière bij Moore DRV vormgegeven, waar hij in 2007 als werkstudent begon. Rick Wiegmans (37 jaar) studeerde net als Danny fiscale economie en startte zijn loopbaan bij Deloitte voordat hij in 2013 voor Moore DRV koos.

Ook gaat Moore DRV het nieuwe jaar in met vijf nieuwe directeuren: Serge Jovanovic en Ronald Noordam, beiden accountant in de praktijk mkb accountancy & advies, Robin Fredriks, accountant in de praktijk audit & assurance, Conja ter Bekke-Heijboer, adviseur en directeur ESG en Bert Duursma, verantwoordelijk voor de interne afdeling finance & control.