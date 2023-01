Personalia | Twee nieuwe partners bij Eshuis Accountants en Adviseurs

Mirjam Struijk-Doornweerd en Antine van de Groep MSc RA zijn per ingang van 1 januari 2023 benoemd tot partner/aandeelhouder bij Eshuis Accountants en Adviseurs.

‘Twee absolute toptalenten waarmee we een extra stap zetten in de verjonging van ons partnerteam’, meldt Eshuis-partner Michel Schaepers. Het accountantskantoor meldt verder over de nieuwe partners:

Mirjam Struijk-Doornweerd

Mirjam (l) wordt partner op de afdeling Eshuis Juristen. Sinds zij in dienst is gekomen heeft Mirjam hard gewerkt aan het bouwen van een mooi team om zich heen dat nu topkwaliteit aan onze klanten levert. De vraag is zo groot dat de afdeling aan alle kanten kan en gaat groeien met nieuwe collega’s. Mirjam wordt partner vanwege haar ondernemerschap, leiderschap en doorzettingsvermogen. Met het oog op de toekomst, de toenemende vraag naar juridische diensten en Mirjam’s scherpe marktpropositie is de benoeming van Mirjam een keuze voor een partner waarmee Eshuis de toekomst in kan. En laten we eerlijk zijn, wie wordt niet enthousiast van Mirjam vol passie zien en horen vertellen over haar beroep. Vandaag zetten we Mirjam in het zonnetje, maar natuurlijk zal zij zelf zeggen dat dat door haar team komt. Haar benoeming is uiteindelijk ook een compliment aan de collega’s die samen met haar Eshuis Juristen tot een succes hebben gemaakt.

Antine van de Groep MSc RA

Antine (r) is twee jaar geleden begonnen aan het avontuur om Eshuis in Midden Nederland te positioneren. Daarvoor bracht ze uiteraard haar kennis van de publieke sector mee, maar ook haar Spakenburgse ondernemerschap en persoonlijke lef en enthousiasme. Na twee jaar zit in Amersfoort een hecht team dat ieder jaar groeit met nieuwe collega’s én met een klantenportefeuille waar we trots op mogen zijn. Vele chauffeurs op de A1 kennen inmiddels het herkenbare grote Eshuis-bord dat je vanuit de file uitgebreid kan bewonderen: Eshuis is here to stay in Amersfoort. Ook voor Antine geldt dat zij als eerste zegt dat ze het niet had gekund zonder haar Amersfoortse team en de steun van de Twentse collega’s. Voor kantoor Amersfoort is de benoeming van een ‘eigen’ partner ook de kroon op een succesvol eerste jaar en het vertrouwen in een ondernemende toekomst.