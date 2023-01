EY spekt overnamekas adviestak met ruim 2 miljard

EY heeft omgerekend zo’n € 2,3 miljard opzijgezet voor de eigen adviestak, zodat die zich de afsplitsing van de auditactiviteiten kan versterken met overnames. Dat meldt de Financial Times.

Met de oorlogskas kan de consultancytak, die de hoofdzetel in New York zou krijgen, sneller groeien en zo de concurrentie aangaan met de rest van de big four en andere grote adviesbedrijven. Er is ook maximaal 400 miljoen dollar opzijgezet om te investeren in het bouwen van een nieuw merk voor het adviesbedrijf, dat na de splitsing niet meer onder de naam EY zal opereren.

Sneller splitsen

Volgens ingewijden zou de leiding van EY aandringen op het in hoog tempo apart zetten van de consultancy- en auditonderdelen, zodat ze ook sneller kunnen handelen zonder rekening te houden met mogelijke belangenconflicten. De adviestak kan dan overnames doen zonder de relatie te beëindigen met klanten die de boekencontrole door EY laten uitvoeren. ‘Bij elke overname moeten we meteen al afscheid nemen van 25 procent van de omzet omdat we bij een deel betrokken zijn als controlerend accountant. Dat nadeel valt straks weg’, aldus Andy Baldwin, wereldwijd managing partner Client Service.

Groei van bijna 2 miljard

EY heeft de afgelopen negen jaar 200 overnames gedaan, goed voor een jaaromzet van ongeveer 1,5 miljard dollar. Dit jaar is de doelstelling om via overnames de jaaromzet met nog eens 400 miljoen dollar te vergroten, waarvan ongeveer driekwart uit acquisities in de adviesbranche. Na de geplande beursgang zou dan nog 2,5 miljard dollar (2,3 miljard in euro’s) beschikbaar zijn om nog eens voor anderhalf miljard dollar aan omzet te ‘kopen’ in een tijdspanne van twee jaar. Overnames financieren via aandelenuitgiftes staat voor twee jaar na de splitsing op de rol.

De splitsing zou het onder meer aantrekkelijker maken om gespecialiseerde advocatenkantoren over te nemen. Vanwege de verbondenheid met de audit-tak liepen gesprekken over overnames voorheen vaak spaak. Andere investeringsplannen na de afsplitsing zijn onder meer het aannemen van meer ervaren werknemers en een toename van de technologie-investeringen op het gebied van belastingadvies.