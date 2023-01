Advocaten beschuldigen fiscus van ‘stelselmatig’ achterhouden documenten

De Belastingdienst houdt soms informatie achter voor de rechter, terwijl de wet voorschrijft dat alle relevante stukken in een zaak moeten worden overlegd. Dat blijkt uit onderzoek van de politieke redactie van RTL Nieuws. De Inspectie belastingen noemt het ‘zorgelijk’ en onderzoekt op welke schaal dit gebeurt. Volgens staatssecretaris Van Rij gaat het om incidenten.

Diverse advocaten zeggen tegen RTL Nieuws dat ze bij de Belastingdienst vaak moeten ‘duwen en trekken’ om het hele dossier op tafel te krijgen. Soms worden er stukken achtergehouden die ontlastend kunnen zijn. De advocaten krijgen zodoende het gevoel dat de fiscus meent te kunnen bepalen welke stukken wel en niet in het dossier horen. Dat is echter niet aan hen en rechters zijn hier, volgens advocaten, ‘steeds vaker klaar mee’. In één zaak luidde vorig jaar het oordeel bijvoorbeeld dat de fiscus ‘de goede rechtsorde ernstig heeft geschonden’ door stukken achter te houden en in enkele andere zaken werden om die reden opgelegde naheffingen geschrapt.

‘Incidenten’

Staatssecretaris Van Rij erkent dat er in een aantal situaties discussie is over de op de zaak betrekking hebbende stukken. Maar hij ontkent dat alles fout gaat en wil het beeld tegenspreken dat het achterhouden van documenten schering en inslag zou zijn. ‘We moeten het niet opblazen’, aldus Van Rij. ‘Er liggen 23.000 beroepsprocedures. Als het in alle 23.000 beroepsprocedures zou zijn zoals zij [de advocaten, red.] nu voorstellen, dan hadden we een heel groot probleem. En dat is niet het geval.’ Volgens hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek is het aantal voorbeelden echter te groot om te spreken van incidenten. Hij vreest dat het nooit helemaal te veranderen is en spreekt van een mentaliteitskwestie. ‘Dit gebrek aan openheid en transparantie zit in het DNA van de Belastingdienst.’

