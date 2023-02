Oud-CFO van MVV niet aansprakelijk voor mislopen NOW-steun

Voetbalclub MVV uit Maastricht diende zijn aanvraag voor NOW2 een paar dagen te laat in. De club liep hierdoor een paar ton aan loonsubsidie mis. De oud-CFO, die als financieel adviseur aan MVV verbonden was gebleven, zou hiervoor persoonlijk verantwoordelijk zijn geweest.

Nadat het coronavirus opdook in Nederland werd de voetbalcompetitie op 12 maart 2020 stilgelegd. Tot 1 september 2020 waren er in de Eredivisie en Eerste Divisie geen wedstrijden. Nadat de competitie op 12 september 2020 was hervat mocht er bij wedstrijden geen publiek aanwezig zijn. De voetbalclubs, waaronder MVV Maastricht, uitkomend in de Keuken Kampioen Divisie, liepen hierdoor veel inkomsten mis. wegvielen. Op 12 september 2020 is het seizoen 2020/2021 begonnen met zeer beperkte toegang van publiek in de stadions. Vanaf 10 oktober 2020 tot en met de laatste wedstrijd van dat seizoen was geen publiek toegestaan.

Bezwaar ongegrond

Om loonkosten te kunnen dekken, vroeg MVV noodsteun aan. Tijdens de eerste NOW-periode in 2020 ontving de club € 247.386 aan subsidie. Ook voor de tweede NOW-periode was een financiële injectie van de overheid nodig. Naar schatting was er een bedrag van twee ton nodig om de club overeind te houden. De aanvraag werd ingediend op 7 september 2020, een week na de uiterste aanvraagdatum van 31 augustus. De minister van Sociale Zaken liet de voetbalclub hierop weten dat het geen NOW2-subsdie zou krijgen. Na een bezwaarprocedure oordeelde de rechtbank Roermond op 26 mei 2021 dat het bezwaar van MVV tegen de afwijzing ongegrond was.

Aansprakelijk

Volgens de Maastrichtse voetbalclub was Jef Thoma verantwoordelijk voor het mislopen van het NOW-geld. Thoma was van 2014 tot begin 2020 financieel directeur van de club, maar daarna aangebleven als extern adviseur van de nieuwe financiële topman Kenneth Slechten. Thoma en Slechten hadden diverse malen overleg over de NOW-steun. Volgens MVV had Thoma zijn opvolger erop moeten wijzen dat de aanvraag voor de NOW2-steun uiterlijk 31 augustus 2020 ingediend moest worden. Hij zou dit verzuimd hebben en daarmee in zijn opdracht te kort zijn geschoten. MVV hield zijn voormalige CFO persoonlijk verantwoordelijk voor de geleden financiële schade.

Niet aangetoond

Afgelopen januari deed de rechtbank uitspraak. Kijkend naar de overeenkomst tussen MVV en Thoma concludeerde de rechtbank dat de oud-CFO tot taak had naar cijfermatige onderbouwing van de NOW-aanvragen te kijken. Maar horend bij zijn zorgplicht oordeelde de rechtbank dat Thoma MVV niet alleen over de cijfermatige onderbouwing had moeten adviseren, maar dat hij de club ook moest informeren over de aanvraagtermijn en zou waarschuwen voor een mogelijke overschrijding daarvan. Maar, zo stelde de rechtbank vast, uit niets is gebleken dat Thoma dit heeft nagelaten. Sterker nog, Slechten had Thoma op 3 augustus 2020 nog gemaild dat hij de aanvraag uiterlijk op 31 augustus wilde indienen. Slechten wist ook dat Thoma de aanvraag niet zelf kon indienen omdat hij hiervoor niet alle gegevens had.

Lees hier de uitspraak.