Belgische accountants werven innovatief: 2500 euro voor het goede doel

Vorig jaar wierf het Belgische accountantskantoor Vandelanotte nieuwe medewerkers met een ‘vertrekpremie’. Wie binnen drie maanden opstapte kreeg maximaal 7.500 euro mee. Onze zuiderburen blijven innovatief werven. Een ander kantoor doet nieuwe medewerkers nu 2.500 euro cadeau om te besteden aan een goed doel naar keuze.

Het gaat om accountantskantoor Godderis, met kantoren in Staden en Roeselare. Iedere collega die start, krijgt 2.500 euro om uit te delen aan een goed doel, terwijl er ook budget uitgetrokken wordt om een teambuildingactiviteit te organiseren. Net als de naar verluidt zeer succesvolle actie van het veel grotere Vandelanotte krijgt ook Godderis de nodige aandacht in de Belgische pers. Niet verwonderlijk: onlangs drong de accountancy de top tien binnen van grootste ‘knelpuntberoepen’, beroepen die de meeste moeite hebben om vacatures te vervullen.

Andere boeg

En dus moeten accountantskantoren slim maar vooral ook opvallend werven. ‘’Sommige bedrijven geven bonussen om mensen puur financieel over de streep te trekken’, zegt Francky Godderis in de krant Het Laatste Nieuws. ‘Een goede verloning is belangrijk, maar louter voor het geld werken past helemaal niet bij onze stijl als familiaal kantoor. Sterker nog, het staat haaks op ons DNA. Daarom gooien we het over een andere boeg.’

Gelukkiger

Uit een rondvraag bij de eigen medewerkers blijkt volgens Francky dat veel mensen bij het kantoor werken omdat ze anderen kunnen helpen. ‘Op die mentaliteit willen we verder inzetten en daarom mag elke nieuwe collega bij de start 2.500 euro cadeau doen aan een goed doel naar keuze. We geloven dat dit je als mens gelukkiger maakt dan een éénmalige financiële beloning. Ook de huidige medewerkers zijn fan, want de nieuwe collega’s krijgen ook een budget van 5.000 euro om groepsactiviteiten te organiseren over een periode van twee jaar. Zo genieten alle collega’s mee.’

Bron: Het Laatste Nieuws