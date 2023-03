Klokkenluider: Belastingdienst zette zich in om Uber te helpen

De Belastingdienst heeft zich actief ingezet om taxiapp Uber te helpen. Zo kreeg het Amerikaanse bedrijf van de fiscus precies te horen wat er met andere landen werd besproken, en wat standpunten van landen als Frankrijk en België waren. Ook hoefde Uber in Nederland nauwelijks belasting te betalen. Dat zei klokkenluider Mark MacGann dinsdag tegen de commissie Financiën van de Tweede Kamer.

MacGann werkte als lobbyist voor Uber. Hij is de bron van de Uber Files, een pakket van meer dan 100.000 interne documenten die vorig jaar via onderzoeksjournalisten naar buiten kwamen. Uit die documenten bleek ook al dat Uber een innige band had met de Belastingdienst.

Afspraken met Belastingdienst

Het internationale hoofdkantoor van Uber staat in Amsterdam. Dankzij afspraken met de Belastingdienst mocht Uber over 1 procent van de inkomsten buiten de Verenigde Staten 25 procent belasting in Nederland betalen, stelde MacGann. Commissievoorzitter Pieter Omtzigt omschreef de deal: “Als je 1000 euro verdient, hoef je maar 10 euro op te geven, en daarover draag je 2,50 euro af.”

De rest ging via de Kaaimaneilanden en de Bahama’s rechtstreeks naar de aandeelhouders. MacGann: “Onze toegang was buitengewoon gunstig voor ons. Nederlandse bedrijven hadden die contacten niet. Dat was oneerlijk.” Hij zegt de mensen van Uber bij wijze van spreken “dronken en high” waren van de invloed die ze in Nederland hadden. “De rode loper voor ons was roder en langer dan voor de koninklijke familie.”

